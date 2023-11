Ratinho Junior comemora vitória de Milei, presidente eleito na Argentina

O governador paranaense Ratinho Junior (PSD) comemorou a vitória do candidato de direita Javier Milei, no segundo turno da eleição presidencial no país vizinho, e projeta uma aproximação ainda maior entre Paraná e Argentina. Milei derrotou no domingo (19) o candidato peronista Sergio Massa, ministro da Economia do atual governo de esquerda de Alberto Fernández.

Ratinho lembrou das relações comerciais entre o estado e o país vizinho e ainda declarou pelas redes sociais que a “liberdade venceu”, tema que foi muito usado na campanha do libertário Javier Milei da colisão “La libertad avanza”.

“Ao presidente eleito da Argentina @JMilei o desejo de pleno êxito. Que as nossas fronteiras estejam ainda mais próximas. A liberdade venceu!”, postou o governador do Paraná.

Segundo a Câmara Argento Brasileira do Paraná, o comércio bilateral total do país vizinho com o estado é de cerca de 3,3 bilhões de dólares. “Do ponto de vista da Argentina é mais importante do que o comércio nacional com a França e a Itália juntos”, afirma o site da entidade.

Ainda de acordo com a Câmara comercial, a Argentina é o segundo parceiro do estado, tanto para importações quanto para exportação, atrás apenas da China. “Tanto para a Argentina como para o Paraná, o comércio bilateral é qualitativamente destacado, porque trata de bens com alto valor agregado. É um comércio mutuamente ‘saudável’ que gera trabalho em ambos os lados da fronteira, podendo-se dizer que é simétrico e complementar.”

Entre os principais nomes da direita brasileira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador paranaense Sergio Moro (União Brasil-PR) também comemoraram a vitória de Miei na Argentina. Moro disse que o país ganhou “duas copas do mundo seguidas”, lembrando da conquista de Messi e companhia em 2022.

