A semana começa com temperaturas mais amenas e sem chuva em Curitiba e região metropolitana. De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Samuel Braun, a instabilidade diminui bastante na segunda-feira (19) e o ar mais seco deve predominar em boa parte do Paraná.

“Isso dificulta a formação de nuvens de chuva. Até há uma pequena chance no período da tarde de uma chuva bem localizada próximo a fronteira com Paraguai e divisa com Mato Grosso do Sul”, diz Braun.

LEIA TAMBÉM:

>> Jogo do Tigrinho: operação prende quatro pessoas; Grupo que distribuiu gasolina é investigado

>> Admirador de Trump e amigo de Bolsonaro, Javier Milei é eleito presidente da Argentina

Já na região de Curitiba e no litoral do Paraná, o céu fica mais fechado e com mais nuvens em função dos ventos. Nesses pontos a temperatura fica mais amena. Na capital, a previsão do tempo aponta máxima de 23ºC e mínima de 14ºC na segunda-feira.

A trégua da chuva na Grande Curitiba acontece depois de um fim de semana marcado por tempestades. Somente no sábado (18), mais de 28 mil curitibanos ficaram sem luz por conta dos ventos fortes. O temporal também derrubou algumas árvores pela cidade.

Braun detalha que as tempestades do fim de semana ocorreram por conta de uma frente fria que avançou pelo Paraná. “Esse sistema provocou várias tempestades ao longo de sábado e na madrugada de domingo também tivemos chuvas bastante expressivas, principalmente na região de Curitiba e no litoral. Choveu em torno de 30, 40 milímetros, por exemplo, na região da capital”, relata.

De acordo com informações do meteorologista, o cenário já muda um pouco na terça-feira (21), quando é previsto o aumento das temperaturas e da instabilidade, o que indica mais chances de precipitação. Na terça, a máxima sobe para 29ºC em Curitiba. Já a mínima prevista é de 14ºC.

Chuva volta na metade da semana

Conforme a previsão do Simepar, a chuva volta a atingir praticamente todas as regiões do Paraná, incluindo Curitiba, entre quarta-feira (22) e quinta-feira (23). Nesses dias há risco de tempestades.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais