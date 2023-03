Ao todo, 1.200 raquetes elétricas para matar mosquitos foram distribuídas à população de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A medida faz parte da estratégia de combate à dengue, promovida pela prefeitura. No último dia 27 de fevereiro, o município decretou estado de emergência para a doença.

As raquetes foram doadas pela Câmara de Comércio e Assistência Internacional do Paraguai e China. Desde agosto, quando começou o período epidemiológico, Foz do Iguaçu registrou mil casos de dengue. Das quatro mortes do período, três fopararam no mês passado. Ao todo, são 17 mil notificações em análise.

Para evitar a doença

A principal prática de prevenção à doença é não deixar água parada. Caixas d’água e piscinas, por exemplo, devem ter tampas ou capas vedadas. No caso de vasos de plantas, é preciso cobrir os pratos que ficam na base com areia.

