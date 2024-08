Um avião que saiu de Cascavel, na região oeste do Paraná, e com capacidade para 68 passageiros, caiu em Vinhedo, interior em São Paulo, no começo da tarde desta sexta-feira (09). O destino era Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo a Voepass Linhas Aéreas, companhia aérea dona da aeronave, antiga Passaredo, o avião é turboélice de passageiros, modelo ATR-72. A companhia confirmou que na aeronave estavam 58 passageiros e 4 tripulantes. A queda da aeronave foi flagrada por diversas testemunhas em cantos diferentes da cidade. Assista aqui aos vídeos.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar estão atendendo a ocorrência no local.

Em nota, a VOEPASS Linhas Aéreas confirmou o acidente envolvendo o voo 2283 – que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos, em São Paulo, nesta terça-feira (09). A aeronave caiu na região de Vinhedos, num quintal de uma casa.

“A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores”, finaliza a nota.



Ainda não há informações sobre sobreviventes.

