Quatro universidades estaduais do Paraná suspendem greve

Os professores de quatro universidades estaduais suspenderam a greve pelo reajuste salarial. A mobilização questiona o aumento de 5,79% apresentado pelo Governo do Paraná. Os profissionais da educação afirmam que as perdas acumuladas chegam aos 42%.

Após um mês de mobilizações e uma série de assembleias, a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel, a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Universidade Estadual do Centro Oeste, em Guarapuava, retomam as aulas.

As aulas da Universidade Estadual de Londrina, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho, e da Universidade Estadual do Paraná, de Paranavaí, seguem suspensas por tempo indeterminado.

