Próximo sorteio do Nota Paraná terá recorde de participantes

O Programa Nota Paraná registrou um recorde histórico de participantes para o sorteio de outubro, que acontecerá na próxima segunda-feira (7). São 3.173.324 pessoas que vão concorrer a prêmios que variam de R$ 50 a R$ 100 mil.

Esse é o maior número de participantes desde o início do programa, que começou em agosto de 2015. No total, foram gerados 29,3 milhões de bilhetes para consumidores que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas em junho.

O sorteio será transmitido ao vivo a partir das 9h30 nos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no Instagram, Facebook e YouTube.

35 mil chances

O programa Nota Paraná alterou as regras da premiação para beneficiar mais pessoas a cada sorteio. Desde maio de 2024, os mesmos R$ 2 milhões de sempre são divididos em mais participantes, o que significa que há mais chances de ganhar.

Nos sorteios regulares, como o que acontece neste mês de outubro, o prêmio máximo passou a ser de R$ 100 mil. A distribuição acontece da seguinte forma: 1 prêmio de R$ 100 mil; 1 prêmio de R$ 50 mil; 100 prêmios de R$ 1.000; 35 mil prêmios de R$ 50.

Já o prêmio de R$ 1 milhão fica limitado apenas a datas especiais, sendo entregue apenas quatro vezes por ano: em fevereiro, maio, agosto e dezembro.

Além dos consumidores, 1.461 entidades sociais registradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, graças às doações de notas fiscais feitas pelos contribuintes. Foram emitidos 7,49 milhões de bilhetes para essas organizações.

Paraná Pay

Paralelamente, o Paraná Pay permitirá que 2,10 milhões de consumidores cadastrados concorram com 20,2 milhões de bilhetes a 8 mil prêmios de R$ 100 cada. Para participar dessa modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios do Paraná Pay. Todo valor obtido pelo Paraná Pay pode ser transferido para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

Como participar

Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA. As notas fiscais com CPF também geram bilhetes para os sorteios mensais. A adesão pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

