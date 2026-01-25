PRF flagra contrabando de cabelos e remédios em ônibus de turismo no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quatro passageiras de um ônibus de turismo foram flagradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando uma grande quantidade de cabelos de origem estrangeira e medicamentos sem comprovação fiscal na manhã deste domingo (25/1). A abordagem ocorreu em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná.

O ônibus foi parado no quilômetro 715 da BR-277. Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais identificaram quatro malas pertencentes a passageiras de nacionalidade paraguaia, que residiam em São Paulo.

No interior das bagagens os agentes encontraram volumes expressivos de cabelos e oito ampolas do medicamento Tirzepatida. Os frascos estavam escondidos dentro de dois rolos de adesivos infantis, em uma tentativa de burlar a fiscalização.

Duas marcas da Tirzepatida comercializadas de forma irregular foram proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta semana. O medicamento é utilizado para tratamento de diabetes e também tem sido associado ao emagrecimento, o que tem impulsionado o comércio ilegal.

Medicamentos estavam escondidos dentro de dois rolos de adesivos infantis. Foto: PRF

Segundo relataram as passageiras à PRF, os produtos foram adquiridos em Foz do Iguaçu e seriam levados até a capital paulista, onde seriam revendidos. Após a apreensão, as mulheres e as mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal, responsável por aplicar as medidas administrativas e legais cabíveis.