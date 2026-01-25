Acidente

Tombamento de caminhão na Rodovia do Xisto deixa motorista gravemente ferido

Um acidente grave foi registrado na madrugada deste domingo (25/01) na BR-476, a Rodovia do Xisto. Por volta de 00h30, um caminhão tombou no quilômetro 182, no município da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O motorista sofreu lesões graves e foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Lapa, onde recebe atendimento médico.

O acidente poderia ter tido consequências ainda mais sérias, não fosse a rápida intervenção de outros motoristas que passavam pelo local. Um princípio de incêndio no veículo de carga foi contido pelos próprios usuários da rodovia, que utilizaram extintores dos veículos para apagar as chamas.

As causas do tombamento ainda não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A passagem de veículos na rodovia já está normalizada na manhã deste domingo.

