Presente de Dia dos Pais: dicas para compras seguras e sem transtornos

O Dia dos Pais está chegando e as vitrines das lojas já estão repletas de sugestões e promoções para atrair os consumidores. Com tanto apelo para compras, o Procon-PR faz um alerta importante: as informações sobre preços à vista e a prazo, número de parcelas e taxas de juros (mensal e anual) precisam estar em local de fácil acesso e de forma legível.

Vale ficar atento: se houver diferença entre o preço na vitrine e o afixado no produto, vale o menor valor, segundo o Procon-PR. Outro ponto importante é que os estabelecimentos podem cobrar preços diferentes dependendo da forma de pagamento escolhida. Isso significa que, ao optar pelo cartão de crédito ou débito, o consumidor pode encontrar algum acréscimo.

O secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Valdemar Jorge, destaca que mais importante do que presentear é comprar com sabedoria. “Todo pai fica feliz ao receber presentes, mas fica ainda mais feliz quando sabe que seus filhos tomam decisões sábias na hora de fazer uma compra. Por isso, não compre por impulso e evite fazer dívidas”, orienta.

Nem sempre acertamos na escolha do presente, seja pelo tamanho, cor ou outras questões. Por isso, a coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano, recomenda verificar a possibilidade de troca da mercadoria. “É importante combinar se há essa possibilidade de troca no momento da compra”, diz, recomendando o pedido de emissão de nota fiscal. “Exigir nota fiscal é fundamental, porque vai possibilitar que o consumidor reclame caso haja algum problema”, acrescenta.

Ela enfatiza que, independentemente da opção – de uma pequena lembrança a um presente mais caro – é fundamental considerar o perfil do pai sem esquecer da disponibilidade financeira, para que a comemoração não se transforme em problemas futuros.

Presente de Dia dos Pais: evite cair em golpes na internet

Depois de escolher o presente, pesquise os preços, que podem variar bastante entre os estabelecimentos. Esta pesquisa também é essencial para compras pela internet. Nestes casos, fique atento ao endereço eletrônico, que deve começar com https:// e ao cadeado de segurança visível na tela.

Ao comprar online, é importante imprimir o comprovante da compra com a descrição do pedido e solicitar um e-mail de confirmação contendo a data de entrega do produto. Evite sempre sites que não disponibilizam telefone, endereço e CNPJ.

Um direito importante: nas compras pela internet, assim como em outras realizadas fora do estabelecimento comercial (por catálogo, telefone ou entrega em domicílio), o consumidor tem sete dias após receber a mercadoria ou assinar o contrato de serviço para desistir da compra e ter os valores restituídos.

O que diz o Código do Consumidor sobre trocas e eletrônicos

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que aparelhos eletroeletrônicos precisam vir com manual de instruções em português, termo de garantia preenchido e nota fiscal. É aconselhável testar o equipamento no momento da compra.

A troca de produto só é obrigatória quando há algum defeito. Para roupas, acessórios, sapatos ou tênis, certifique-se na loja sobre a possibilidade de troca caso o presente não agrade ou não sirva. Se essa possibilidade existir, peça ao vendedor que anote as condições na nota fiscal.

Produtos nacionais e importados devem apresentar informações corretas, claras e em português sobre características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, além dos riscos à saúde e segurança. Alimentos, produtos de higiene, cosméticos e bebidas industrializadas precisam trazer o número de lote e registro no Ministério da Agricultura ou da Saúde.