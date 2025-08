Circuito de Porção de Bolinhos de Curitiba; últimos dias!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Esta é a última semana para aproveitar o Circuito de Porção de Bolinhos da Curitiba Honesta. Realizado pela primeira vez, o festival termina no domingo, dia 3 de agosto. O evento reúne 20 bares e restaurantes, com porções a R$ 35. A proposta é valorizar a criatividade dos cozinheiros por meio de um petisco que faz parte da cultura dos bares.

Sucesso de público, o festival traz diversas opções do prato. Entre elas, o bolinho de feijoada recheado com couve refogada e bacon; o bolinho de bacalhau, o de siri, de costela com queijo cremoso; o de joelho de porco e vários outros. E, claro, os clássicos e saborosos bolinhos de carne bovina.

“Conversamos com os participantes e todos estão vendendo muito bem. Com isso, o circuito já entra para nosso calendário de eventos para o ano que vem”, diz Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta.

O 1º Circuito de Porção de Bolinhos conta com apoio do Curta Curitiba. Instituto de Turismo de Curitiba, Abrasel, Maniacs e Tribuna do Paraná.

Confira os participantes:

A Ostra Bêbada

Alchemia Bar

Barbaran

Bar Nacional

Bom Scotch

Cartolas Sports Bar

Cenna Cinco

Essen

Green Gate

Kanavial

Mavy Gastrobar – Curitiba

Mavy Gastrobar – SJP – Centro

Mavy Gastrobar – Afonso Pena

Ninki Pastelaria

O Generoso

Quintal 68 – SOUQ

Passaúna Restaurante

Sallumer – Centro Cívico

Silzeus

Trattoria Dallarmi

