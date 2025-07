1º Circuito de Porção de Bolinhos: 20 bares com criações por R$ 35

Com opções que vão do clássico bolinho de carne bem temperado a receitas com recheio de joelho de porco, siri e pastrami, Curitiba ganha neste mês o 1º Circuito de Porção de Bolinhos. A iniciativa reúne 20 bares e restaurantes, com porções a R$ 35. O evento acontece de 16 de julho a 3 de agosto, numa promoção da plataforma de gastronomia Curitiba Honesta.

A proposta é valorizar a criatividade dos cozinheiros por meio de um petisco que faz parte da cultura dos bares. Entre as versões que prometem atrair o público estão o bolinho de feijoada recheado com couve refogada e bacon; o de costela com queijo cremoso; e a porção de bolinhos de joelho de porco (Eisbein) com maionese de chucrute.

Também fazem parte do circuito: bolinhos de bacalhau; bolinhos de siri; combinações de cupim e pernil recheadas com provolone; e criações como bolinho de carne suína com raspas de limão e muçarela, além de versões com pastrami, arancini recheado, carne com cheddar e pinhão, e linguiça Blumenau com crosta de queijo. E, claro, os clássicos bolinhos de carne bovina, bem temperados e servidos com uma variedade de maioneses e geleias especiais.

“Tenho certeza que o 1º Circuito de Porção de Bolinhos será um sucesso. As receitas são muito criativas, vale a pena circular pelos bares para conferir. A gastronomia de Curitiba sempre surpreende”, afirma Sérgio Medeiros, idealizador da Curitiba Honesta.

Confira os bares e restaurantes participantes:

A Ostra Bêbada



Porção de bolinhos de bacalhau, batatas, temperado com pimenta do reino e azeite.

Endereço: Rua Desembargador Ermelino de Leão, 95 – Centro.

Funcionamento: Terça a sábado das 11h às 23h.

Domingo das 11h às 17h.

Alchemia Bar



Porção de bolinho elaborado com carne cozida lentamente, desfiada e temperada com especiarias e empanado. Acompanha molho de pimenta da casa.

Endereço: Rua Jaime Reis 40, Largo da Ordem -São Francisco.

Funcionamento: Terça a quinta das 15h às 22h30.

Sexta e Sábado da 11h à 01h.

Domingo das 10h30 às 19h.

Barbaran



Porção de bolinhos de carne com temperos da casa. Acompanha maionese artesanal e geleia de abacaxi com pimenta.

Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro.

Funcionamento: Terça e quarta das 18h às 23h30.

Quinta das 17h30 à 23h30.

Sexta das 17h à 00h.

Sábado 12h à 00h.

Domingo das 16h às 22h.

Bar Nacional



Porção de bolinhos de carne, receita do Chef João.

Acompanha maionese de salsinha da casa.

Endereço: Rua Mateus Leme, 368 – São Francisco.

Funcionamento: Segunda das 18h às 23h30.

Terça e quarta das 18h à 00h.

Quinta das 12h à 00h.

Sexta das 17h à 01h.

Sábado das 12h à 01h.

Domingo das 12h às 23h.

Bom Scotch



O cliente escolhe o sabor preferido, quaisquer destes:

Porção de bolinhos recheados com carne seca. Acompanha maionese de alho da casa.

Ou

Porção de bolinhos recheados com queijo provolone. Acompanha maionese de alho da casa.

Ou

Porção de bolinhos recheados com camarão. Acompanha maionese de alho da casa.

Ou

Porção de bolinhos recheados com carne de siri. Acompanha maionese de alho da casa.

Endereço: Rua Morretes, 347 – (esquina com a via rápida Guilherme Pugsley) – Água Verde.

Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h.

Sábado das 12h às 01h.

Domingo e feriado 16h à 0h.

Cartolas Sports Bar



Bolinho de feijoada recheado com couve refogada e bacon. Acompanha molho de pimenta da casa e laranja.

Endereço: Rua Emiliano Perneta, 880 – Batel.

Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 00h. Sábado das 15h30 à 00h. Domingo das 15h30 às 22h.

Cenna Cinco



Bolinho de carne acompanhados de molho de pimenta da casa

Terça à Sábados: das 17 às 22:00h

Endereço: Rua Padre Anchieta, 2194 – Bigorrilho.

Funcionamento: Terça à sábado das 17h às 22h.

Essen



Porção de bolinhos de joelho de porco (eisbein) defumado, empanados na farinha Panko. Acompanha maionese de chucrute com crispy de bacon.

Endereço: José Saboia Cortes, 358 – Centro Cívico.

Funcionamento: Terça a sexta das 16h às 23h.

Sábado das 11h30 às 23h.

Domingo 11h30 às 18h.

Green Gate



Porção de bolinhos de cupim defumado e recheado com queijo muçarela, empanado na farinha Panko. Acompanha um molho de salsa da casa.

Endereço: Avenida dos Estados, 1214 – Portão.

Funcionamento: Segunda a Sábado das 17h às 00h.

Kanavial



Porção de bolinhos de cupim e pernil recheado com queijo provolone. Acompanha molho cheddar e maionese caseira.

Endereço: Rua Castro 731, Água Verde.

Funcionamento: Segunda a sexta das 11h30 às 23h.

Sábado das 11h30 à 0h.

Domingo das 12 às 16h.

Mavy Gastrobar – Curitiba ou São José dos Pinhais



Porção de bolinhos, juntos: boi cremoso e porco espinho.

Boi cremoso: costela bovina e mix de queijo cremoso sem massa, empanado na farinha Panko sobre uma camada de geleia de pimenta.

Porco espinho: carne de porco moída com raspas de limão, recheado com queijo muçarela, sem massa, empanado com Panko e cabelinho de anjo, finalizado com maionese de limão e salsinha.

Endereço em Curitiba: Alameda Princesa Isabel, 1399 – Bigorrilho.

Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h.

Sábado das no almoço 12h às 15h30.

Sábado no jantar das 17h às 23h.

Endereço em SJP (Afonso Pena): Laura Belino Vieira, 545 – bairro: Iná (Afonso Pena) – São José dos Pinhais.

Funcionamento: Segunda a quinta 17h às 23h.

Sexta e sábado das 17h às 23h30.

Endereço (SJP – Centro): João Ernesto Kilian, 159 –Centro (São Domingos) – São José dos Pinhais.

Funcionamento: Segunda a quinta 17h às 23h.

Sexta e sábado das 17h às 23h30

Ninki Pastelaria



Porção de bolinhos elaborados com blend de carnes e temperos da casa, recheado com: pinhão, queijo muçarela, requeijão e cream cheese. Acompanha molho de pimenta cremosa, vinagrete, molho pesto vegano, molho de cenoura orgânica com queijo branco, todos artesanais.

Endereço: Av.Sete de Setembro, 1865 – Centro- Mercado Municipal – Box 205

Funcionamento: Terça a sábado das 8h às 18h.

Domingo das 8h às 13h.

O Generoso



Porção de bolinhos de linguiça do tipo Blumenau, recheado com queijo muçarela e requeijão, empanado na farinha panko e frito. Acompanha molho artesanal agridoce de abacaxi com pimenta.

Endereço: Rua Bocaiuva, 49 – Santa Quitéria

Funcionamento: Terça a sábado das 18h às 22h.

Quintal 68 – SOUQ



Porção de bolinho de linguiça tipo Blumenau recheado com queijo provolone e crosta de queijo, servido com limão e molho artesanal agridoce de pimenta biquinho.

Endereço: Avenida Iguaçu, 4399 – Souq Curitiba – Vila Izabel

Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 22h30.

Sexta das 17h às 23h.

Sábado das 12h às 23h.

Domingo das 12h às 22h.

Passaúna Restaurante



Porção de bolinhos de linguiça tipo Blumenau, empanada com farinha Panko, finalizados com crispy de couve e geleia agridoce de pimenta.

Endereço: Rua Ângelo Marqueto, 2538 – Augusta (Parque Passaúna)- Curitiba

Funcionamento: Segunda das 09h às 17h.

Terça a Sexta das 11h30 às 14h30.

Sábado e Domingo das 11h às 17h.

Sallumer – Centro Cívico



Porção de bolinhos – Arancini: bolinhos de risoto, temperados com salsinha e cebolinha, recheados com pastrami e queijo gorgonzola.

Endereço: José Saboia Cortez, 153 – Centro Cívico

Funcionamento: Terça a sábado das 12h às 23h.

Domingo das 12h às 22h.

Silzeus



Porção de bolinhos de carne com cobertura de queijo cheddar e pinhão. Acompanha maionese verde de alho artesanal.

Endereço: Via Venetto, 500 – Santa Felicidade

Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h30.

Sábado e domingo: das 12h às 23h30.

Trattoria Dallarmi



Porção de bolinhos elaborados com blend de carne bovina, pão, cebola, alho, cebolinha, salsinha e pimenta calabresa. Acompanha molho de pimenta vermelha da casa.

Endereço: Rua Margarida Dallarmi, 120 – Santa Felicidade.

Funcionamento: Quarta a sábado das 18h às 22h.

O 1º Circuito de Porção de Bolinhos conta com apoio do Curta Curitiba. Instituto de Turismo de Curitiba, Abrasel e Maniacs.

Rango Barateza prova nove dos 20 bolinhos participantes:

Serviço

1º Circuito de Porção de Bolinhos

De 16 de julho a 3 de agosto de 2025

Preço único: R$ 35

Informações e cardápio completo: www.curitibahonesta.com.br

