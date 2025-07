Parque Vila Velha inicia obras para reativar elevador icônico desativado há 25 anos

Na última semana (10), começaram as obras de revitalização do teleférico vertical do Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa. A intervenção será feita pela concessionária Soul Vila Velha, responsável pela gestão do parque, com investimento de R$ 13,2 milhões.

Instalado entre 1979 e 1981, o elevador permitia aos visitantes descer 54 metros até um deck sobre a água na Furna dos Andorinhões, um dos pontos mais visitados do parque. A estrutura foi desativada por questões ambientais, principalmente devido aos danos causados aos paredões de pedra da furna, que têm cerca de 450 milhões de anos.

Foto: Gabriel Fiori/Sedes-Pr

A nova versão será moderna, ecológica e acessível, com entrega prevista entre 12 e 14 meses. O projeto foi autorizado pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (Sedest), após análise técnica e ambiental rigorosa. A execução será feita por uma empresa nacional especializada em engenharia de altura, conforme diretrizes de licenciamento ambiental.

O cronograma inclui reforço estrutural, modernização dos sistemas, monitoramento contínuo da fauna e pintura ecológica com sistema enclausurado para proteger o solo e a água da furna.

Resgate de um ícone do parque

Para o gestor da Soul Vila Velha, Leandro Ribas, a obra representa mais do que uma intervenção de engenharia. “É um resgate de identidade, um impulso para o turismo sustentável e uma homenagem ao desejo de milhares de paranaenses que cresceram com a lembrança desse símbolo”, afirmou.

A expectativa é que a reativação do elevador impulsione o turismo na região, aumentando em até 50% o número de visitantes e ampliando o tempo de permanência dos turistas, com impacto positivo na economia local. Em 2024, o parque recebeu 70 mil visitantes.

Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, a nova estrutura “vai permitir a descida dos 54 metros até as entranhas da terra, num deck que vai permitir, olhando para cima, a visão do acidente geográfico e geológico de Vila Velha”.

Outras atrações

Criado em 1953, o Parque Estadual de Vila Velha foi o primeiro parque estadual do Paraná. Fica localizado em Ponta Grossa, a cerca de uma hora de Curitiba, e reúne atrações como a Trilha Arenitos Unimed, as Furnas e a Lagoa Dourada, além de opções de aventura como tirolesa, arvorismo e cicloturismo.

As bilheterias funcionam até as 15h, com recomendação de chegada pela manhã para melhor aproveitamento dos atrativos. Os ingressos custam a partir de R$ 60 (moradores), R$ 69 (meia-entrada) e R$ 138 (inteira), à venda pelo site do parque.