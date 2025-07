Leilão de carros em Curitiba tem achados e até uma tradicional “lasanha”. Vai encarar?

Nesta sexta-feira (18), a Prefeitura de Curitiba vai leiloar 77 veículos apreendidos em fiscalizações de trânsito. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), com organização da empresa VIP Leilões.

O leilão será realizado de forma online, pelo site da VIP Leilões, a partir das 9h. Os lances serão definidos pelo maior valor ofertado por lote, com horários distintos conforme a categoria dos veículos. Confira a programação:

Das 9h às 11h: Lotes nº 01 ao 36 (veículos em condição de circulação)

Das 11h às 13h: Lotes nº 37 ao 55 (sucatas aproveitáveis)

Das 13h às 17h: Lotes nº 56 ao 77 (sucatas com motor inservível)

Veja alguns achados que a equipe da Tribuna preparou, inclusive com uma “lasanha” francesa perfeita para uma grande dor de cabeça em família:

*Peugeot 206 2009/2010 – Lances a partir de R$ 8 mil

*Peugeot 307 20S A FELI 2007/2008 – Lances a partir de R$ 10 mil

*Volkswagen SAVEIRO 1.6 2004/2005 – Lances a partir de R$ 19 mil

*Volkswagen UP MOVE MA 2014/2015 – Lances a partir de R$ 25 mil

*Volkswagen FOX 1.0 GII 2010/2010 – Lances a partir de R$ 15 mil

*A Lasanha: C5 EXCL 20 2004/2004 – Lances a partir de R$ 8 mil

O que é um carro lasanha?

No contexto automotivo, um “carro lasanha” refere-se a um veículo antigo, frequentemente com muitos anos de uso, que pode ter histórico de reparos na lataria, incluindo o uso de massa plástica para corrigir amassados e imperfeições. O termo também pode ser usado para carros que tiveram muitas trocas de peças, tornando-os uma mistura de diferentes componentes e histórias.

Quer conhecer esses e outros modelos? Visite!

As imagens dos veículos e todas as informações como modelo, ano de fabricação, avaliação e lance mínimo estão disponíveis no portal da empresa VIP Leilões, contratada para operacionalizar o certame.

Fotos, modelos, ano de fabricação, avaliação e lance mínimo de cada veículo já estão disponíveis no portal da VIP Leilões, empresa contratada para operacionalizar o certame.

O leilão é a etapa final do processo de remoção de veículos apreendidos ou retirados das ruas durante fiscalizações. Após 60 dias sem retirada pelo proprietário, os veículos podem ser encaminhados para leilão.

Visitação prévia

Além das informações disponíveis na página do leilão, os interessados poderão visitar os veículos nos dias entre quarta-feira (16) e quinta-feira (17), no pátio da VIP Leilões, (Rua Amadeu Assad Yassin, 380 – Bacacheri). O agendamento deve ser feito pelo telefone (11) 3777-8088.

A visitação será apenas visual, sem possibilidade de manuseio dos veículos. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão. No caso das sucatas, a participação é restrita a empresas especializadas em desmontagem de veículos, com registro no Detran.

Serviço

Leilão de carros e sucatas em Curitiba

Data: sexta-feira (18)

Horário: a partir das 9h

Site: https://www.vipleiloes.com.br/