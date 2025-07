Show histórico de Luan Santana em Curitiba tem ingressos liberados. Veja valores!

As vendas para a regravação do DVD do cantor Luan Santana abrem nesta terça-feira (15), a partir do meio-dia. O show, marcado para o dia 25 de outubro (sábado), será realizado na Ligga Arena, em Curitiba. Os ingressos custam a partir de R$ 90,00 (meia-entrada) e R$ 180,00 (inteira).

O evento vai registrar o DVD “Registro Histórico“, em comemoração aos 18 anos de carreira do cantor. A proposta inclui palco 360º e dois telões nas laterais do estádio, prometendo uma experiência imersiva para o público. Veja o mapa abaixo:

Mapa de setores da gravação do DVD. Imagem: Q2 Ingressos.

A venda será feita exclusivamente pelo site Q2 Ingressos, com limite de dois ingressos por cadastro. Confira o valor dos ingressos para cada um dos setores a seguir:

Gramado (Meteoro): a partir de R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira);

(Meteoro): a partir de R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira); Cadeira inferior (Amar Não é Pecado/Sinais): a partir de R$ 120,00 (meia-entrada) e R$ 240,00 (inteira);

(Amar Não é Pecado/Sinais): a partir de R$ 120,00 (meia-entrada) e R$ 240,00 (inteira); Cadeira superior (Um Beijo/Cê Topa?): a partir de R$ 90,00 (meia-entrada) e R$ 180,00 (inteira);

(Um Beijo/Cê Topa?): a partir de R$ 90,00 (meia-entrada) e R$ 180,00 (inteira); Área PCD (Te Vivo): a partir de R$ 90,00;

(Te Vivo): a partir de R$ 90,00; Camarote coletivo (Vou Voar): a partir de R$ 500,00 (meia-entrada) e R$ 1000,00 (inteira). Ingresso inclui Open Bar e Open Food;

(Vou Voar): a partir de R$ 500,00 (meia-entrada) e R$ 1000,00 (inteira). Ingresso inclui Open Bar e Open Food; Lounges: reservas via WhatsApp (41) 99866-0762.

A última gravação de Luan Santana foi realizada em 2023, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O DVD “Luan City 2.0” reuniu mais de 10 palcos, 100 bailarinos e um público de 60 mil pessoas. Para Curitiba, a expectativa é de 40 mil fãs na casa do Athletico Paranaense.

Show marca 18 anos de carreira

Mesmo não sendo paranaense de nascimento, Luan é considerado um filho adotivo do estado. Natural de Campo Grande (MS), ele morou em Maringá durante a adolescência e, depois, em Londrina, cidade que facilitava sua rotina com o aeroporto 24 horas.

O cantor já declarou sentir saudades do Paraná. Essa conexão afetiva influenciou na escolha de Curitiba para a gravação do novo projeto. Ao longo da carreira, Luan já lançou 10 DVDs.

Serviço

Show do Luan Santana em Curitiba

Data: 25 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: a ser divulgado

Local: Ligga Arena, localizada na rua Buenos Aires, nº 1260, no bairro Água Verde

Ingressos pelo site Q2 Ingressos

Luan Santana fará show histórico na Arena da Baixada, em Curitiba. Foto: Reprodução/Instagram.