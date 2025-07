Luan Santana em Curitiba: cantor anuncia show extra após ingressos esgotarem

Curitiba está “te esperando” ansiosamente, Luan Santana. Após esgotar os ingressos do show marcado para 25 de outubro em cerca de duas horas, o cantor anunciou uma nova data de apresentação na capital paranaense: dia 24 do mesmo mês.

As apresentações vão ser realizadas na Ligga Arena. Os ingressos custam a partir de R$ 90 (meia-entrada) e R$ 180 (inteira).

De acordo com a equipe do cantor, foram mais de 35 mil ingressos vendidos para a primeira data em um período curto de um pouco mais de duas horas. Com tamanha demanda, o cantor anunciou a nova data pelas redes sociais.

“Pensando em todas as pessoas que estão firmes na fila de compras esperando a sua vez, está decidido: DATA EXTRA CONFIRMADA”, diz a publicação.

Show do Luan Santana em Curitiba

O evento do dia 25 de outubro vai ficar registrado no DVD “Registro Histórico“, em comemoração aos 18 anos de carreira do cantor. A proposta inclui palco 360º e dois telões nas laterais do estádio, prometendo uma experiência imersiva para o público. Veja o mapa abaixo:

Foto: Q2 Ingressos

A venda é feita exclusivamente pelo site Q2 Ingressos, com limite de dois ingressos por cadastro. Confira o valor dos ingressos para cada um dos setores a seguir:

Gramado (Meteoro): a partir de R$ 180 (meia-entrada) e R$ 360 (inteira);

a partir de R$ 180 (meia-entrada) e R$ 360 (inteira); Cadeira inferior (Amar Não é Pecado/Sinais): a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira);

a partir de R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira); Cadeira superior (Um Beijo/Cê Topa?): a partir de R$ 90 (meia-entrada) e R$ 180;

a partir de R$ 90 (meia-entrada) e R$ 180; Área PCD (Te Vivo): a partir de R$ 90;