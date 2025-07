Roubos e furtos de celulares diminuem no Paraná; qual a razão?

De janeiro a maio de 2025, o Paraná registrou uma queda de 45,6% no número de furtos e roubos de celulares comparado ao mesmo período de 2018. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, o número caiu de 23.608 para 12.826 nos cinco primeiros meses do ano.

Para Gerson Luiz Buczenko, bacharelado em Segurança Pública e especialista em Administração Policial, essa redução é resultado direto dos esforços realizados em conjunto dos governos Municipal, Estadual e Federal.

“É o resultado de um esforço de todas as instituições que fazem parte da Segurança Pública do Estado do Paraná, como Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, enfim, todas as instituições que atuam para coibir essa prática. Mas também, o cenário do Paraná comunga com os esforços do cenário do Governo Federal, que traz realmente notícias muito importantes sobre esse crime que infelizmente estava chegando ao clamor público nos grandes centros urbanos”, ressalta Buczenko.

De acordo com o professor da Uninter, é de se destacar uma mudança positiva no cenário após a implementação do Programa Celular Seguro, por exemplo.

Conforme dados da iniciativa desenvolvida pelo Governo Federal e lançado em dezembro de 2023, 98.686 aparelhos com DDD do Paraná estão cadastrados no aplicativo, atualmente. Deste número, um pouco mais de 4,7 mil possuem alertas de bloqueios, sendo:

203, em 2023;

2.948, em 2024;

1.562, em 2025.

Para o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, os números comprovam o compromisso assumido pelo atual governo.

“O governador Ratinho Junior encontrou índices alarmantes quando assumiu, investiu fortemente em infraestrutura e tecnologia policial, e agora estamos colhendo os resultados positivos dessas ações”, destaca.

Buczenko ressalta que os dados são fortes indicadores de que os paranaenses estão com, ao menos, uma condição mínima para andar pelas ruas, nos transportes coletivos, com um pouco mais de segurança.

“E com a garantia de que esse celular, onde hoje carregamos parte de nossas vidas neles, está seguro. Então devemos comemorar sim essa notícia”, afirma.