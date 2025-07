Novo DVD de Luan Santana será gravado em mega show em estádio de Curitiba

É oficial, meus caros! O meteoro da paixão sertaneja está prestes a “cair” em Curitiba. Luan Santana, aquele que arrasta multidões por onde passa, escolheu nossa querida capital paranaense como palco para um momento histórico em sua carreira. Celebrando 18 anos de estrada, o artista anunciou a gravação de um novo DVD ao vivo, marcado para 25 de outubro, na Arena da Baixada.

A casa do Furacão Athetico Paranaense vai se transformar na “Disney” dos fãs do “gurizinho”. Mesmo não tendo nascido em terras paranaenses, Luan é considerado filho adotivo do estado. Natural de Campo Grande, o sertanejo veio morar em Maringá durante a adolescência, quando ainda sonhava com os holofotes que hoje o iluminam.

Após conquistar o Brasil, ainda passou uma temporada em Londrina, aproveitando o aeroporto que funcionava 24 horas – uma mão na roda para quem vive na estrada como ele. Em entrevista, o cantor já admitiu que sente saudades da cidade, mostrando que o DNA paranaense corre em suas veias, mesmo que de forma adotiva.

Essa relação com o estado certamente pesou na escolha de Curitiba para este momento especial. Ao longo de sua trajetória, o artista já lançou 10 projetos audiovisuais – números que impressionam e mostram a consistência de quem entende do negócio. Agora, prepara uma superprodução que promete marcar a carreira do cantor.

A estrutura do show ainda está sendo mantida em segredo, mas conhecendo o perfil do cantor, podemos esperar uma produção impecável, digna das superproduções. As informações sobre ingressos e setores disponíveis ainda serão divulgadas pela produção do evento, mas a dica é ficar de olho.