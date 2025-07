Shopping de Curitiba recebe maior festival de torresmo do Brasil

Um dos festivais gastronômicos mais amados do país está de volta à capital paranaense. A 12ª edição do Torresmo Day Curitiba acontece neste final de semana, entre os dias 11 e 13 de julho, no Shopping Boulevard da Linha Verde, com entrada gratuita e uma programação recheada de shows ao vivo, atrações para toda a família e, claro, muito torresmo, porco no rolo e chope artesanal.

Além da consagrada gastronomia suína, o evento também conta com estações assinadas por chefs renomados, incluindo opções sem carne suína. Entre os destaques do festival, além das mais de 10 toneladas de torresmo, estarão preparos a clássica costela fogo de chão, a saborosa panceta pururuca e o premiado hot dog do Cachorro Loco.

Os preparos poderão ser harmonizados por rótulos da cervejaria Swamp Brewing, uma das grandes referências do mercado cervejeiro nacional.

“Estamos preparando, sem medo de afirmar, um dos maiores e mais saborosos festivais gastronômicos da história de Curitiba. Serão preparos para todos os gostos e bolsos em uma verdadeira celebração da culinária nacional, com receitas que arrancam elogios do norte ao sul do Brasil”, destaca Fabiano Souza, organizador do Torresmo Day.

Outro grande destaque do evento ficará por conta da participação do mestre do churrasco Jhow Butcher, reconhecido pelo Guinness Book por promover e comandar o maior churrasco da história, no festival Villa Mix. Butcher estará à frente da Estação BBQ do Festival, no sábado (12). “O Jhow Butcher é uma lenda do churrasco mundial. Será um grande prazer tê-lo em nosso evento”, comenta Fabiano Souza.

Música e atrações para todos os gostos

Toda boa festa precisa de boa música, e no Torresmo Day não será diferente, A programação musical começa na sexta-feira (11), com o “Maior Happy Hour de Curitiba”, das 18h às 22h, com música ao vivo e chope Swamp Brewing.

No sábado (12), o destaque fica por conta da cantora Polliana (The Voice Brasil), do Tributo aos Mamonas Assassinas com a banda Manilos Assassinos e da maior roda de samba ao ar livre da cidade, com 4 horas de samba a partir das 16h.

Já o domingo (13), data em que será celebrado o Dia Mundial do Rock, o Torresmo Day recebe vários shows ao vivo, com destaque para o tributo ao Charlie Brown Jr.

O festival conta com uma área kids com monitores especializados, garantindo um ambiente seguro e divertido para os pequenos. “Preparamos atrações para todos os perfis de público. Das famílias aos jovens que querem curtir e paquerar, todos vão encontrar a programação perfeita para o final de semana”, completa Fabiano Souza.

O Festival Torresmo Day acontece neste final de semana, de 11 a 13 de julho, no Shopping Boulevard, na Linha Verde, bairro Xaxim. A entrada é gratuita.