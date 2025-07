Feira de Vinil tem edição especial pelo Dia Mundial do Rock

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Comemorando o Dia Mundial do Rock, o Shopping Crystal, em Curitiba, será palco de mais uma edição da tradicional Feira de Vinil, nos dias 12 e 13 de julho. O evento reúne expositores do Paraná e de Santa Catarina e promete encantar apaixonados por música, colecionadores e famílias em busca de um passeio cultural diferente.

Com entrada gratuita e realizada no Piso L2, em frente à loja Vivara, a feira traz um grande acervo de LPs e CDs — novos e usados, nacionais e importados —, oferecendo uma verdadeira imersão no universo analógico. Além da venda e troca de discos, o público poderá curtir discotecagem 100% em vinil durante todo o evento, valorizando a sonoridade única que só os long plays conseguem proporcionar.

“O vinil não é apenas um formato de áudio. É uma experiência completa, que envolve o visual, o tato e, claro, o som. Existe uma textura sonora, aveludada e encorpada, que só o LP consegue oferecer”, explica Marcos Rosa, proprietário da Rose Vinyl Records e um dos expositores.

Mais do que uma feira para colecionadores, o evento é pensado para toda a família e celebra a nostalgia, a arte gráfica das capas e a cultura musical em suas diversas vertentes.

O Shopping Crystal fica na Rua Comendador Araújo, 731 – Batel.