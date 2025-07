Corre que já começou! Florada das cerejeiras transforma Curitiba num cartão-postal

Tradicionais na paisagem do inverno curitibano, a época da florada das cerejeiras chegou. No entanto, o espetáculo que colore as ruas da cidade é temporário. Quem quiser curtir este espetáculo da natureza precisa ficar atento, pois a florada das cerejeiras em Curitiba é bem rápida. Acompanhe neste guia completo os melhores lugares para descobrir as floradas de cerejeira mais bonitas da cidade.

A história das cerejeiras em Curitiba começou em 1994, quando a cidade recebeu a doação das primeiras mudas diretamente do Império Japonês. Em troca, foram enviadas mudas de ipê para o Japão, simbolizando um gesto de amizade e intercâmbio cultural entre os dois países.

O plantio inicial ocorreu em espaços públicos, como a Praça do Japão e o Jardim Botânico, e, ao longo dos anos 2000, a presença das cerejeiras se espalhou para outras regiões da cidade por meio do trabalho do Horto Municipal, localizado no bairro Guabirotuba.

A florada das cerejeiras em Curitiba representa também uma forte conexão cultural com a tradição japonesa “hanami”, termo que pode ser traduzido como “contemplar as flores” (hana significa flor; mi, olhar). Em Curitiba, o costume ganhou força entre moradores e turistas, que visitam os pontos da cidade para fotografar, contemplar e celebrar a chegada da florada.

Quando é a florada das cerejeiras em Curitiba?

Anualmente, as flores permanecem nas árvores por, no máximo, 20 dias entre julho e agosto.

Confira abaixo alguns dos principais pontos da cidade onde é possível ver e fotografar a florada das cerejeiras em Curitiba:

Jardim Botânico

Cerejeira no Jardim Botânico. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Um dos cartões-postais da cidade, o Jardim Botânico abriga cerejeiras há mais de 30 anos. As árvores estão logo na entrada do parque, entre o estacionamento e os arcos do portal. O corredor formado por elas tem dois tipos diferentes de cerejeiras.

Endereço: Rua Engenheiro Ostoja Roguski, nº350, no bairro Jardim Botânico

Praça do Japão

Cerejeira na Praça do Japão. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Com mudas trazidas do Japão, a Praça do Japão é um dos pontos mais conhecidos da florada. Em 2022 e 2023, novas árvores foram plantadas ao longo da Avenida Sete de Setembro, criando um corredor de sakuras por quase 3 km entre os bairros Batel e Centro.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, s/n, no bairro Água Verde

Avenida Anita Garibaldi

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Com oito quilômetros de extensão por sete bairros, a avenida se transforma em um túnel florido durante o inverno. O Horto Municipal da Barreirinha, no número 5550, é responsável pelas mudas cultivadas entre 2022 e 2023.

Praça Tsunessaburo Makiguti

Cerejeira na Praça Tsunessaburo Makiguti, no Jardim das Américas. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Inaugurada em 1996, a praça é apelidada de “Praça das Cerejeiras” pelas mais de 70 árvores que florescem anualmente. Assim como outros locais, recebeu mudas doadas pelo Japão.

Endereço: Rua Eduardo Couture, nº206-274, no bairro Jardim das Américas

Parque Tanguá

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Construído no local de duas pedreiras desativadas, o Parque Tanguá também abriga cerejeiras logo na entrada principal, antes do espelho d’água.

Endereço: Rua Oswaldo Maciel, nº 97, no bairro Taboão

Florada das cerejeiras em Curitiba: Pontos na cidade

Além dos pontos tradicionais, também é possível admirar e fotografar as cerejeiras em outros pontos da cidade. Confira a lista abaixo:

Rua XV de Novembro , entre a Marechal Floriano Peixoto e Barão do Rio Branco;

, entre a Marechal Floriano Peixoto e Barão do Rio Branco; Parque São Lourenço , na entrada principal pelas ruas Mateus Leme e João Gava;

, na entrada principal pelas ruas Mateus Leme e João Gava; Praça Himeji , localizada na rua Dom Alberto Gonçalves, no bairro Mercês;

, localizada na rua Dom Alberto Gonçalves, no bairro Mercês; Bosque do Papa, localizado na rua Wellington de Oliveira Viana, nº 33, no bairro Centro Cívico.

