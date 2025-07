5 benefícios do pinhão para a saúde e como consumi-lo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais do que um petisco típico de festas juninas, o pinhão se destaca por seu valor nutricional e pela versatilidade na cozinha. Rico em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, ele pode contribuir para o bom funcionamento do intestino, o controle da glicemia e até a saúde cardiovascular.

Segundo a nutricionista Sabina Donadelli, especialista em longevidade saudável, essa semente merece mais espaço na alimentação de inverno. “O pinhão fornece energia de forma gradual, o que é excelente para enfrentar o frio. Além disso, sua composição é rica em nutrientes que ajudam a modular o apetite, proteger o coração e ainda fortalecer o sistema imunológico”, explica.

Benefícios do pinhão para a saúde

A seguir, Sabina Donadelli destaca os principais benefícios do pinhão para a saúde. Confira!

Fonte de minerais importantes: como potássio (essencial para o controle da pressão arterial), magnésio, ferro, cálcio, fósforo e zinco; Rico em fibras: favorece o intestino e ajuda a prolongar a saciedade; Fonte de vitaminas importantes: possui vitaminas do complexo B, além das vitaminas C e E, que atuam na imunidade e na proteção celular; Oferece gorduras boas: a exemplo do ômega 6 e ômega 9, que auxiliam na redução do colesterol LDL; Contém antioxidantes como a luteína: esse pigmento natural protege os olhos e combate o envelhecimento precoce.

“É um alimento que entrega muito mais do que sabor e tradição. Quando inserido de maneira equilibrada na rotina, pode contribuir com estratégias de prevenção e bem-estar no longo prazo”, destaca a nutricionista.

O pinhão é um ingrediente versátil e combina com diversas receitas (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Incluindo o pinhão na dieta

Além dos benefícios, o pinhão também chama atenção pela versatilidade culinária. Ele combina com sopas, risotos, saladas, nhoques, pães, bolos e até doces como brigadeiro e paçoca. “O legal do pinhão é que ele pode estar presente desde um prato quente até um docinho de festa. E isso traz mais sabor e afeto para a mesa”, comenta Sabina Donadelli.

Por ser um alimento sazonal (com safra entre março e julho), a semente está em seu auge de sabor e qualidade nesta época, o que torna o consumo ainda mais vantajoso.

Por Silmara Sanches