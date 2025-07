Nando Reis se apresenta no Teatro Guaíra com show “Voz e Violão”

Acompanhado de seu instrumento, o cantor e compositor paulista Nando Reis retorna à Curitiba para uma apresentação no Teatro Guaíra no dia 19 de julho. Com o show “Voz e Violão”, a apresentação promete um espetáculo mais intimista.

Entre os clássicos que marcaram a carreira do artista ao longo dos anos e que estão confirmados no setlist do show, estão: “All Star”, “Relicário” e “Luz dos Olhos”. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 95, pelo DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.

De acordo com a equipe do artista, desde que lançou o disco “Voz e Violão”, em 2016, Nando Reis tem percorrido o Brasil e o mundo neste show acústico com duração de 1h20. Entre canções e diálogos com o público, o músico promove um encontro único entre sua arte e seus admiradores.

O filho do cantor, Sebastião Reis, fará uma participação especial no show, assumindo os violões e trazendo nova magia às releituras das canções imortalizadas por Nando.

Serviço

Quando: 19 de julho de 2025 (sábado);

19 de julho de 2025 (sábado); Horário do show: 21h15;

21h15; Onde: Guairão – R. Conselheiro Laurindo, 175 – Centro, Curitiba (PR);

Guairão – R. Conselheiro Laurindo, 175 – Centro, Curitiba (PR); Ingressos: DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.