Dia dos Pais aquece comércio no Paraná: roupas são preferência

Quase metade dos paranaenses vai presentear no Dia dos Pais. A informação vem de uma sondagem feita pela Fecomércio PR com o Sebrae/PR: 47,9% dos consumidores do estado estão planejando comprar algo para celebrar a data, comemorada no segundo domingo de agosto. Na região Leste, que inclui a RMC e o Litoral, o número é bem parecido: 47,7% dos entrevistados vão abrir o bolso para agradar os pais.

Mas nem todo mundo vai entrar na onda. Por aqui, 41,8% disseram que não vão comprar presentes e 10,5% ainda estão na dúvida. Um detalhe curioso: a região de Curitiba é a única do Paraná onde os homens (52,4%) estão mais animados para presentear do que as mulheres (44,4%).

+ Leia mais Novo Condor é inaugurado em bairro de Curitiba após investimento milionário

O setor de comércio está otimista com a data, como destaca Rodrigo Schmidt, coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR. “Parcela significativa da população paranaense pretende presentear no Dia dos Pais, principalmente o público feminino. A ocasião inaugura o calendário das principais datas comemorativas do segundo semestre, contribuindo para o aumento do volume de vendas do varejo do estado, que segundo as projeções, fechará o ano com crescimento expressivo. Mais uma vez roupas e calçados são os itens de preferência incontestável por parte dos filhos na hora de presentear seus pais”, afirma.

Weliton Perdomo, gerente de Competitividade Setorial do Sebrae/PR, reforça que essa é uma chance de ouro para as empresas se destacarem. “Os consumidores paranaenses querem mais do que preço: buscam qualidade, bom atendimento e produtos que representem afeto. Quem investir em experiências de compra, caprichar na vitrine, oferecer condições flexíveis de pagamento e divulgar bem seus produtos, especialmente na última semana antes da data, terá grandes chances de obter bons resultados. O Sebrae está ao lado dos empreendedores para apoiar nessa jornada, com orientações práticas e soluções que ajudam o negócio a vender mais e melhor”, reitera.

No ranking estadual, estamos no meio da tabela. Curitiba lidera com 50,7% dos consumidores dispostos a comprar presentes, seguida pela região Central (49,4%) e Sul (48%). Norte e Leste empatam com 47,7%, depois vem o Noroeste (47%), e o Oeste fecha a lista com 44,7%.

Qual a preferência de compra

Quanto gastar? O valor médio em Curitiba deve ser de R$ 161,81, bem pertinho da média estadual de R$ 161,25. Os homens estão mais generosos, com média de R$ 171,16, enquanto as mulheres devem gastar cerca de R$ 153,85.

Roupas e calçados são, disparados, os presentes mais procurados na região – citados por 58,9% dos entrevistados. Depois vêm perfumes e cosméticos (15%), comidas e bebidas (9,6%) e artigos de caça e pesca (5,5%).

Na hora de pagar, o parcelamento no cartão de crédito é o queridinho, escolhido por 31,4% dos consumidores. Também são populares o cartão de crédito no vencimento (25,7%), cartão de débito (17,2%), Pix (15,7%) e o bom e velho dinheiro (8,6%).

As compras físicas ainda dominam, com preferência pelas lojas do centro da cidade (29%), shopping centers (18,8%) e lojas de bairro (8,7%). Mas a internet não fica muito atrás, sendo a escolha de 36,2% dos consumidores.

E quando vamos às compras? A maioria (60,3%) vai deixar para a semana que antecede a data. Outros 21,9% pretendem se adiantar, comprando entre 8 e 15 dias antes, enquanto 12,4% são da turma que deixa para última hora, comprando no próprio dia. Apenas 5,4% dos entrevistados já garantiram o presente.

A grande maioria (85,4%) dos consumidores que pesquisam preços fazem isso pela internet. E o que mais pesa na escolha? O custo-benefício (23,3%), a preferência do pai (20,5%), a qualidade do produto (15,1%), o preço baixo (13,7%) e o atendimento do vendedor (11%).