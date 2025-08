Anvisa apreende suplementos emagrecedores sem registro; veja lista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Anvisa determinou, nesta quinta-feira (31), a apreensão de todos os produtos da marca Lipo Sem Corte, que eram fabricados por empresa desconhecida e circulavam no mercado sem o registro obrigatório da Agência.

Quem já comprou ou conhece alguém que usa esses suplementos, atenção! A medida publicada no Diário Oficial da União proíbe completamente a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos produtos.

Os suplementos que devem ser retirados imediatamente de circulação são:

• Detox Fit (todas as versões)

• Intensy (todas as versões)

• Lipo sem Corte (todas as versões)

Esses produtos representam um perigo real para a saúde dos consumidores. Sem registro, não há nenhuma garantia de qualidade, segurança ou eficácia – e isso pode trazer consequências sérias para quem os utiliza.

Se você encontrar esses produtos à venda em qualquer estabelecimento ou plataforma online, denuncie. A Anvisa disponibiliza canais para isso através da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).

Vale lembrar que suplementos alimentares são produtos que devem passar por rigorosos processos de avaliação antes de chegar às prateleiras. Sempre verifique se o que você está comprando possui registro na Anvisa.