Presente de Dia das Crianças: internet supera shoppings e lojas de rua no Paraná

Celebrado em 12 de outubro, o Dia das Crianças deve movimentar o comércio do Paraná. Um levantamento realizado pela Fecomércio PR, em parceria com o Sebrae/PR, revela que 48,1% dos consumidores pretendem comprar presentes, superando até mesmo a intenção de compras para o Dia dos Pais, que foi de 47,9% em 2025.

Entre os que não pretendem ir às compras (36,6% dos entrevistados) e outros 15,3% que ainda estavam indecisos no momento da pesquisa, a principal justificativa é não ter crianças na família para presentear, com 54,5% das respostas.

O tíquete médio projetado para este ano é de R$ 188,38. Brinquedos lideram a lista de escolhas, com 61,7% – evidenciando que as preferências infantis ditam as compras para a data. Na sequência estão roupas e calçados (29,1%) e jogos educativos (26,1%). Os livros também aparecem na preferência de 11,9% dos consumidores, enquanto eletrônicos como videogames, tablets e celulares têm apenas 4,9% das menções.

Para o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, os dados reforçam a relevância estratégica da data para o comércio. “A pesquisa demonstra o protagonismo das crianças na escolha dos presentes no Paraná neste ano, mas também a participação dos pais na definição, através de recordações mais utilitárias e educativas. Em termos de volume de vendas, o Dia das Crianças é a terceira data comemorativa mais importante para o varejo nacional e a expectativa é que mais uma vez esta celebração contribua para o crescimento do comércio paranaense”, avalia.

Segundo a coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, a pesquisa indica que as famílias estão engajadas em buscar presentes para crianças. “Esse é um momento estratégico para o varejo se preparar com ações direcionadas, como promoções, seleção de produtos para diferentes idades e experiências de compra mais personalizadas. Também é importante reforçar a presença digital, com canais como e-commerce, redes sociais e marketplaces. Além disso, vale investir em uma comunicação que dialogue com pais, mães e responsáveis, destacando os diferenciais da loja e a importância de proporcionar momentos especiais às crianças”, afirma.

Em Curitiba, 46% dos entrevistados revelaram que vão comprar presente para o Dia das Crianças

A região Noroeste do Paraná apresenta a maior intenção de compra, com 53,6% dos consumidores dispostos a presentear, seguida pela Leste (50,7%), Sul (49,3%) e Oeste (49%). Em Curitiba, 46% afirmam que vão às compras, enquanto a região Central registra 44,7% e o Norte, 43,3%.

O gasto médio mais elevado também está na região Noroeste, com R$ 199,03. Com valores semelhantes figuram as regiões Oeste (R$ 197,64) e Norte (R$ 197,22). Na capital paranaense, o tíquete médio projetado é de R$ 192,03. Valores menores aparecem nas regiões Sul (R$ 185,14), Leste (R$ 174,66) e Central (R$ 163,26).

Local da compra

A internet aparece como o principal canal de compras, com 50,5% das intenções, seguida pelo comércio de rua, 41,2%, somando lojas do centro da cidade (31,6%) e de bairro (9,6%). Já os shoppings devem receber 22,6% do movimento.

Sobre a forma de pagamento, a modalidade a prazo foi a mais mencionada entre os entrevistados, com 57,7% das intenções. Já 42,3% devem optar por pagar à vista. O cartão de crédito parcelado lidera entre os pagamentos (36,3%), seguido pelo cartão de crédito no vencimento (30,3%). No pagamento à vista, o Pix aparece como principal escolha (21,5%), superando o débito (19%) e o dinheiro em espécie (8,7%).

A sondagem detectou que 73,9% dos consumidores realizarão pesquisa de preços antes da compra, sendo que a maior parte (77,3%) fará a comparação de valores pela internet.

Quem presenteia e quem escolhe

Cada consumidor deve comprar presentes para duas a três crianças em média. Avós, tios e outros parentes lideram a intenção de presentear, com 53,7%, ligeiramente à frente dos pais (53,3%). Padrinhos e madrinhas também terão participação expressiva, representando 28% dos compradores.

A pesquisa mostra ainda que a decisão final na maioria das vezes parte das próprias crianças: 19,7% dos entrevistados apontam a preferência dos pequenos como fator determinante da compra, ainda que a escolha do presente seja feita principalmente por quem vai presentear (59,7%).

Outros fatores que devem influenciar nas compras são a qualidade do produto (18,4%), o atendimento do vendedor (14,8%) e o custo-benefício (13,9%). Só depois disso o preço passa a ser considerado, citado por 12,1%.