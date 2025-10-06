Torneio mundial de tênis acontece em Curitiba; ingressos gratuitos

A partir do próximo domingo (12/10), Curitiba recebe uma etapa mundial do torneio internacional de tênis. O ATP Challenger 75 acontece no Graciosa Country Club, no bairro Cabral, e oferece ingressos gratuitos para o público.
Embora a programação com horários detalhados de cada fase do mata-mata ainda não tenha sido divulgada, a presença de grandes nomes já está confirmada. Entre os brasileiros, participam três dos cinco melhores tenistas do país: Thiago Wild, Thiago Monteiro e João Lucas Reis.
Para assistir às partidas, os ingressos gratuitos devem ser retirados previamente, seja pela plataforma App Ticket ou presencialmente na bilheteria do clube. A distribuição será diária, sempre a partir das 10h do dia anterior à data do evento. Confira as datas de disponibilidade dos lotes:
- 12/10 – disponível a partir das 10h do dia 11/10
- 13/10 – disponível a partir das 10h do dia 12/10
- 14/10 – disponível a partir das 10h do dia 13/10
- 15/10 – disponível a partir das 10h do dia 14/10
- 16/10 – disponível a partir das 10h do dia 15/10
- 17/10 – disponível a partir das 10h do dia 16/10
- 18/10 – disponível a partir das 10h do dia 17/10
- 19/10 – disponível a partir das 10h do dia 18/10
Vale lembrar que os ingressos garantem apenas o acesso ao complexo de quadras de tênis, sem reserva de assentos nas arquibancadas ou em qualquer outro local do evento. Há limite de um ingresso por CPF, e crianças de até 8 anos acompanhadas por pais ou responsáveis não precisam de ingresso.
Terceira edição do torneio
O ATP Challenger é considerado uma etapa intermediária do circuito internacional, abaixo do ATP Tour principal, onde jogam as maiores estrelas do tênis mundial. O número “75” no nome do torneio indica a quantidade de pontos que o campeão recebe para o ranking mundial: quanto maior o número, maior o prestígio e mais pontos são oferecidos.
Além dos pontos, o vencedor do torneio receberá a premiação de US$ 100 mil na grande final, marcada para domingo (19/10). O Challenger de Curitiba já se consolidou no calendário internacional desde sua estreia em 2023.
Na primeira edição, o boliviano Hugo Dellien garantiu a vitória e, agora, retorna nesta temporada para defender o título. Em 2024, o português Jaime Faria foi o campeão da etapa curitibana. Entre os atletas internacionais, também estão confirmados Juan Manuel Cerúndulo, Emilio Nava e Carlos Taberner, além de outros competidores de destaque.