Gigante Super Giro Tower é nova atração em Balneário Camboriú

O parque Unipraias, em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, ganhou uma nova atração turística. A Super Giro Tower é uma estrutura gigante, que vai levar os visitante a 53 metros de altura, girando 360° e revelando paisagens que vão tirar o fôlego dos turistas. No complexo existente no local já estão à disposição dos visitantes o teleférico, a descida de trenó e também a tirolesa.

Os primeiros visitantes já puderam curtir a atração neste final de semana. O valor promocional de inauguração para outubro é R$ 45 por pessoa. Após esse período, o preço será R$60,00. Crianças até 3 anos têm entrada gratuita mediante apresentação de documento. A praia catarinense é muito procurada por paranaenses.

Veja, em vídeo, como é a vista da nova atração!