Projeto bilionário prevê túnel submerso em Santa Catarina e travessia em 2 minutos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O projeto que prevê a construção de um túnel imerso entre Navegantes e Itajaí, em Santa Catarina, está na fase burocrática final para a viabilidade financeira. A Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiram pareceres favoráveis à operação de crédito junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), braço financeiro do Banco Mundial.

O projeto está em análise na Casa Civil e deve ser encaminhado ao Senado nos próximos dias. O túnel integra o Projeto de Mobilidade Integrada Sustentável da Região da Foz do Rio Itajaí (Promobis), plano de implantação de um moderno sistema de transporte coletivo regional do tipo BRT (Bus Rapid Transit), que promete melhorar a mobilidade em 11 municípios da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (Amfri).

O valor do projeto é de US$ 120 milhões, sendo US$ 90 milhões financiados pelo Bird e US$ 30 milhões de contrapartida dos municípios. A execução, operação e manutenção do túnel ficarão a cargo de uma empresa escolhida por meio de parceria público-privada (PPP).

O valor previsto para a execução da obra é de US$ 180 milhões. A perspectiva é de que a construção comece em 2028 e termine em 2032. A região da Foz do Rio Itajaí é composta pelos seguintes municípios:

Balneário Camboriú

Balneário Piçarras

Bombinhas

Camboriú

Ilhota

Itajaí

Itapema

Luiz Alves

Navegantes

Penha

Porto Belo

+ Leia mais Curitiba confirma dois casos de intoxicação por metanol, os primeiros do Paraná

Túnel imerso é inédito em Santa Catarina

O túnel imerso entre Itajaí e Navegantes, sob o rio Itajaí-Açu, será a primeira obra do tipo em Santa Catarina e, pelos cálculos dos projetos, poderá ser a segunda no Brasil. O projeto que liga Santos a Guarujá, no litoral de São Paulo, tem previsão de início para o fim deste ano e conclusão em 2031.

A estrutura catarinense terá 500 metros de extensão e ficará 29 metros abaixo da superfície. O túnel imerso contará com 36 metros de largura e três faixas por sentido. Com isso, a travessia motorizada é calculada em apenas dois minutos. Motoristas pagarão pedágio, enquanto pedestres e ciclistas estarão isentos.

Por enquanto, a ligação entre Itajaí e Navegantes depende da BR-101 ou de balsas. O túnel imerso foi a opção escolhida pela Amfri por garantir redução do tempo de deslocamento e ampliar a integração regional.

De acordo com a Amfri, a escolha pelo túnel imerso também se deu por contornar as restrições de altura impostas pela proximidade do Aeroporto de Navegantes, que limita as construções a 45 metros. A decisão atende ainda às demandas dos portos de Itajaí e Portonave, que exigem uma estrutura com altura que não prejudique a navegação de grandes navios.

De acordo com a Amfri, a obra catarinense terá o projeto europeu do túnel imerso que liga Dinamarca à Alemanha como referência técnica. “O Promobis vai ajustar a mobilidade entre os 11 municípios da região da Amfri, que concentra grande atração turística, como o parque Beto Carrero World, Balneário Camboriú, Bombinhas e Porto Belo. Nesse sentido, o túnel vai proporcionar a travessia entre Navegantes e Itajaí de maneira muito mais rápida e prática, com ônibus elétricos e corredores para ciclistas e pedestres. Assim, a BR-101 deixará de ser a única alternativa para esse transporte”, afirma o prefeito de Navegantes, Liba Fronza (PSD).

Projeto prevê mobilidade urbana ativa, com corredor para ciclistas e pedestres

O projeto prevê ônibus elétricos interligando Balneário Piçarras a Bombinhas. Além disso, a integração incluirá corredores exclusivos. Uma das faixas será destinada exclusivamente ao transporte coletivo. De acordo com a Amfri, o projeto da obra prevê um espaço central exclusivo para pedestres e ciclistas, com esteiras rolantes e acesso por elevadores.

O túnel imerso entre Navegantes e Itajaí permitirá a conexão entre os modais. Estudos geotécnicos vão definir os pontos exatos de entrada do túnel em cada município.

Leia a matéria original.