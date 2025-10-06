Regionais de Curitiba recebem turnê circense da Cia dos Palhaços

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no próximo domingo, 12 de outubro, a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) levará, ao longo desta semana e da próxima, o encanto do picadeiro às dez regionais da cidade com o espetáculo Gran Circo Stopim, da Cia dos Palhaços.

A montagem, que traz a tradição circense com muito humor e imaginação, será apresentada a partir desta quarta (08/10) até a quinta da próxima semana (16/10), com duas sessões por dia.

As apresentações desta quarta-feira (08/10) começam às 9h na Rua da Cidadania do Portão/Fazendinha e às 14h no Pinheirinho.

Durante 40 minutos, o público poderá conhecer melhores os três palhaços – Sarrafo, Tinoca e Wilson – que interpretam os personagens de um grande circo: acrobatas, malabaristas, domadores, mágicos e bailarinas.

“A proposta do espetáculo é recriar dentro das regionais da cidade a atmosfera dos circos clássicos e despertar nas crianças a alegria do riso e da fantasia”, explica o presidente da FCC, Marino Galvão Júnior.

Gran Circo Stopoim tem roteiro e direção de Felipe Ternes. O espetáculo conta ainda com Eliezer Vander Brock e Nathalia Luiz no elenco, sonoplastia de Vini Sant, produção de Juliana Takenaka e assistência de Oliver Borges.

Serviço – Espetáculo Gran Circo Stopim – Cia dos Palhaços



Duração: 40 minutos



Classificação indicativa: livre

APRESENTAÇÕES

Quarta-feira (8/10)

– 9h | Rua da Cidadania do Portão/Fazendinha

– 14h | Rua da Cidadania do Pinheirinho

Sexta-feira (10/10)

– 9h30 | CIC – Parque dos Tropeiros

– 14h | Rua da Cidadania de Santa Felicidade

Segunda-feira (13/10)

– 10h | Regional Matriz – Praça Osvaldo Cruz

– 14h | Regional Boa Vista – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233)

Terça-feira (14/10)

– 9h | Rua da Cidadania do Boqueirão

– 14h | Rua da Cidadania do Cajuru

Quinta-feira (16/10)

– 9h | Bairro Novo – Clube da Gente (Rua Ourizona, 1681)

– 14h | Rua da Cidadania do Tatuquara