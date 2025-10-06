Divirta-se

Mês das Crianças terá Harry Potter em shopping de Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 06/10/25 11h35
Livro de colorir do Harry Potter. Foto: Divulgação

A programação de outubro do Ventura Shopping foi inspirada no universo de Harry Potter, com oficinas e uma campanha especial que reúne famílias em momentos de lazer e criatividade.

Na Campanha Compre e Ganhe, com R$ 150 em compras os clientes podem trocar as notas fiscais por um exemplar do Livro de Colorir Harry Potter, limitado a uma unidade por CPF. A retirada ocorre no posto de atendimento localizado no Setor Vermelho do shopping.

O público também poderá participar de atividades criativas nos finais de semana. Nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de outubro, o universo de Harry Potter será o tema da oficina “Marcadores de Página Encantados”. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo aplicativo Podi. Outra oficina ensinará as crianças a montarem e personalizarem suas próprias varinhas mágicas, com custo de R$ 25 por participante.

Segundo a gerente de marketing do Ventura Shopping, Vanessa Andretta, a proposta é estimular conexões afetivas e momentos memoráveis: Nossa ideia foi trazer a magia de Harry Potter para o Ventura de forma lúdica e acessível. Queremos que as famílias vivam experiências que unem criatividade e diversão, reforçando o shopping como um espaço de encontro e acolhimento.

Oficinas Criativas Gratuitas

Marcadores de Página Encantados
Datas: 04, 05, 11, 12, 18 e 19/10 – Inscrições pelo aplicativo Podi

Criação de Varinhas
Datas: 4, 5, 11, 12, 18 e 19/10 – Inscrições pelo aplicativo Podi

Custo: R$ 25 por participante

