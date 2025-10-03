Gastronomia, arte e cultura: Expo Índia vai até 12 de outubro em Curitiba

Começa nesta sexta-feira (03/10) e vai até o dia 12 de outubro (domingo) a já tradicional Expo Índia, que reúne diversos atrativos da Índia, do Brasil e de mais dez países, incluindo Paquistão, Turquia, Marrocos, Egito e Nepal, entre outros. A feira, que está na sua 3ª edição em Curitiba, acontece no Parque Barigui e reunirá, além de todos os atrativos, cerca de 100 expositores com produtos típicos, roupas, acessórios, incensos e muita diversidade cultural.
“Será uma semana dedicada a trazer para os curitibanos o melhor da cultura indiana, asiática e de diversas outras regiões. Teremos muitos atrativos durante todos os dias, com música, dança, apresentações, comida típica e muito mais. Estamos contentes em trazer a Expo Índia novamente para a cidade, e nossa expectativa é chegar a 35 mil visitantes”, conta Hussain Baba, organizador da feira.
Entre os destaques da programação está a gastronomia. Com participação especial do restaurante Masala Indian Cuisine, que trará chefs indianos preparando pratos tradicionais como os deliciosos pastéis samosas, a feira contará também com curry e opções vegetarianas para os amantes da culinária indiana. “Teremos também o famoso shawarma libanês, um dos favoritos do público, assim como doces típicos”, destaca Hussain.
Os visitantes que quiserem mergulhar na cultura indiana poderão conhecer de perto uma casa típica, montada logo na entrada do evento. E, para completar a experiência, a artista muçulmana gaúcha Zarah estará fazendo as tradicionais tatuagens de henna. “Reunimos grandes nomes da cultura asiática, como a Zarah, que é conhecida pelo seu trabalho, assim como o Pradeep Kumar, professor indiano de yoga que já passou por sete países e é nosso parceiro”, explica Carmem Fernandes, produtora do evento.
Música, dança e bem-estar físico e mental
Com o objetivo de trazer um pedaço da Ásia para Curitiba, a programação cultural está repleta de atrações durante os dez dias de feira. Além de apresentações de dança típica indiana com o grupo Krishna Natyam Escola de Danças, haverá também danças egípcias, árabes e ciganas. O público poderá ainda conferir — e participar — de mantras, prática tipicamente indiana em que se busca alcançar estados de meditação, concentração, relaxamento ou transformação espiritual.
“A cultura indiana sempre foi muito ligada ao bem-estar, com técnicas de meditação e autocuidado muito importantes, como a meditação e práticas de cura baseadas na espiritualidade. Para quem for à feira, será um momento especial de deixar a correria de lado e se reconectar consigo mesmo. No espaço, teremos ainda massagem, alongamento e muito mais”, explica Carmem. As artes marciais também estarão presentes na feira, com aulas de Kung Fu e Tai Chi Chuan abertas ao público.
Confira a programação completa
03/10 (sexta-feira)
13h30 às 22h – Exposição e feira gastronômica
19h – Lari Dança Indiana
19h30 – Krishna Natyam – Dança
20h – Raila Danças Egípcias e Árabes
20h30 – Leah Sound Healing
04/10 (sábado)
13h30 às 22h – Exposição e feira gastronômica
14h30 – Leah Sound Healing
16h – Pradeep Yogi
16h30 – Pakua
17h – Pradeep Yogi
17h30 – Sandra Rozala – Danças Ciganas e do Ventre
18h – Pradeep Yogi
18h30 – Kharine – Dança do Ventre
19h – Krishna Natyam – Dança
20h – Raila Danças Egípcias e Árabes
20h30 – Yoga com Juliana Luna
21h – Lari Dança Indiana
05/10 (domingo)
13h30 às 20h – Exposição e feira gastronômica
13h30 – Krishna Natyam – Dança
15h30 – Pakua
16h / 17h / 18h – Pradeep Yogi
06/10 (segunda-feira) e 07/10 (terça-feira)
14h às 22h – Exposição e feira gastronômica
08/10 (quarta-feira)
14h às 22h – Exposição e feira gastronômica
18h30 – Kharine – Dança do Ventre
19h – Krishna Natyam – Dança
19h30 – Arte Marcial com Gilberto Marecos
09/10 (quinta-feira)
14h às 22h – Exposição e feira gastronômica
19h – Leah Sound Healing
19h30 – Rafael Tango
10/10 (sexta-feira)
13h30 às 22h – Exposição e feira gastronômica
18h – Isadora Ferraz – Palestra sobre Vedanta e Mini Meditação
19h30 – Aikido com Gilberto Marecos
20h30 – Luciane Rodrigues & Cia Dança Cigana Artística
11/10 (sábado)
13h30 às 22h – Exposição e feira gastronômica
14h30 – Nathy e Cia – Dança e Música ao Vivo
15h – Kung Fu e Tai Chi com Jean Sirigate
15h30 – Pradeep Yogi
16h – Krishna Natyam – Dança
17h – Pradeep Yogi
17h30 – Isadora Ferraz – Palestra sobre Vedanta e Mini Meditação
18h – Lien Gitan – Danças Ciganas e Outras Danças Étnicas
19h – Pradeep Yogi
19h30 – Kharine – Dança do Ventre
20h – Raila Danças Egípcias e Árabes
12/10 (domingo)
13h30 às 20h – Exposição e feira gastronômica
15h – Pakua
15h30 – Pradeep Yogi
16h – Krishna Natyam – Dança
17h – Isadora Ferraz – Palestra sobre Ayurveda e Tradição Védica
17h30 – Pradeep Yogi
18h – Leah Sound Healing
Serviço – Expo Índia 2025
Local: Parque Barigui – Curitiba
Data: 3 a 12 de outubro
Horários: seg. a qui., das 14h às 22h | sex. e sáb., das 13h30 às 22h | dom., das 13h às 20h
Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)