Pizzaria temática amplia espaço kids e celebra 6 anos em Curitiba

Uma pizzaria temática, que une boa gastronomia e muita diversão para as crianças, com apresentações de personagens e brincadeiras. A Liga dos Heróis foi pioneira neste conceito de espaço em Curitiba, há seis anos, e celebra o momento com um novo layout, que promete transformar a experiência das famílias.

A casa passou por uma reforma, com destaque para o novo espaço kids, agora localizado em um andar exclusivo de 100 m², que permitirá que as crianças brinquem juntas em um ambiente muito mais amplo, confortável e, claro, com ainda mais atrações.

A pizzaria traz novidades inspiradas nos grandes parques de diversão indoor. Entre elas estão uma mini quadra de futebol, três camas elásticas estilo trampolim, brinquedão com tobogã de LED, basquete, fliperama, simulador de carro, air game, além do divertido “tombo legal”.

Para completar, uma mini lanchonete dentro do espaço permitirá que os pequenos façam uma pausa para comer sem deixar a diversão de lado. O projeto é assinado pela arquiteta Viviane Busch, responsável também pelo ambiente original da casa.

Mais do que uma pizzaria, a Liga dos Heróis se consolidou em Curitiba como um espaço de convivência para famílias, unindo boa gastronomia, diversão para as crianças e espetáculos infantis. “Essa reinauguração reforça o nosso compromisso em encantar o público de todas as idades. Paramos por apenas 15 dias para a reforma e iniciamos uma nova fase, com inovação e mantendo o nosso posto de referência no segmento de pizzarias temáticas na cidade”, explica Fernanda Polichuk Vendramin, proprietária do empreendimento.

Além da estrutura de diversão, a segurança foi pensada em cada detalhe: o ambiente contará com monitoras treinadas, sistema de pager de segurança que pode ser acionado quando a criança deseja sair do local, e televisores transmitindo imagens do parque para que os adultos acompanhem tudo em tempo real.

Rodízio de pizzas

Enquanto os pequenos se divertem, os pais aproveitam um rodízio de pizzas completo, preparado artesanalmente e com massa de fermentação natural. São 60 sabores, que vão dos tradicionais aos mais criativos. Entre os queridinhos da casa estão a Mister Massa, com mignon e barbecue; a Méri Star, que combina alcachofra, azeitona e palmito; a Velox, feita com abobrinha e gorgonzola; e a surpreendente Dr. Caos, que une chocolate e alho frito.

Outras criações deliciosas, como barreado, fraldinha na mostarda, costela, pão de alho, açaí e até pizza de bala fini, também fazem parte do cardápio. O rodízio inclui ainda mini hambúrgueres coloridos, batata frita e crepes de queijo.

Shows com personagens

A Liga dos Heróis também mantém sua tradição no entretenimento. Todos os dias, 15 heróis e heroínas circulam pelo salão, servindo o rodízio e transformando o atendimento em uma experiência única. Entre eles, Homem-Aranha, Thor, Homem de Ferro, Capitão América, Doutor Estranho, Deadpool, Mulher-Aranha, Viúva Negra e Lady Bug.

Além da presença diária desses personagens, duas vezes por semana a programação fica ainda mais especial com a apresentação de convidados que encantam a criançada, como Lilo & Stitch, Sonic, Mario & Luigi, Patrulha Canina e Princesas da Disney. A cada mês, novos nomes fazem parte da agenda, garantindo novidades constantes ao público.

Quanto custa?

De terça a quinta-feira a experiência sai por R$79,90 por pessoa; de sexta a domingo, em feriados e vésperas, R$ 89,90 por pessoa. Crianças de até quatro anos não pagam, enquanto as de cinco a dez anos pagam metade do valor. O aniversariante do dia tem a cortesia do rodízio, desde que esteja acompanhado de dois pagantes inteiros e mediante apresentação de documento. As bebidas e o espaço kids são cobrados à parte.

O acesso ao espaço kids terá custo de R$20,00 por criança, com permanência livre. Para menores de três anos, é necessário o acompanhamento de um adulto.

Todos os shows estão incluídos no valor do rodízio.

Com capacidade para 160 lugares, a casa funciona de terça a domingo, das 18h30 às 23h, sem limite de permanência. O atendimento é feito por ordem de chegada e também mediante reservas pelo WhatsApp (41) 99193-1888, recomendadas para evitar filas de espera. A Pizzaria Liga dos Heróis fica na Rua Padre Germano Mayer, 2195 – Hugo Lange.