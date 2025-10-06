Curitiba recebe imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Padroeira do Brasil está chegando a Curitiba! Nesta quarta-feira (08/10), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, vai receber a Imagem Peregrina Oficial de Nossa Senhora Aparecida diretamente do Santuário Nacional.

A chegada da imagem está marcada para as 11h40, justamente durante as tradicionais novenas de quarta-feira que reúnem mais de 35 mil fiéis. E olha que são 17 horários de novena, realizadas de hora em hora, das 6h às 22h. Para quem prefere as missas, elas acontecem às 7h, 12h e 21h – todas acompanhadas de novena.

A programação para celebrar a Padroeira do Brasil não para por aí. O Santuário também vai promover um Tríduo especial nos dias 9, 10 e 11 de outubro, com celebrações às 15h e 19h30. No dia 11, tem ainda o Terço do Papa – Terço pela Paz, às 18h30, em sintonia com o pedido do Papa Leão XIV, que convocou os fiéis de língua portuguesa para rezarem o Rosário pela paz, especialmente durante outubro.

No dia 12 de outubro, data oficial da Festa de Nossa Senhora Aparecida, haverá Missas e Consagração em vários horários: 7h30, 9h, 10h30, 12h, 15h, 17h e 19h. Um dos momentos mais aguardados será a procissão com a Imagem Peregrina Oficial pelas ruas próximas ao Santuário, às 18h15, antes da última celebração do dia.

“O Santuário se prepara para acolher a Padroeira do Brasil como sinal da presença de Deus no meio do seu povo. É uma oportunidade para todos os que não conseguem ir até Aparecida (SP) se encontrarem com a Mãe Aparecida aqui no Alto da Glória, para agradecer, rezar e pedir graças por sua intercessão”, destaca o padre Joaquim Parron, missionário redentorista do Santuário Perpétuo Socorro.

E tem doce na festa! O tradicional Bolo da Padroeira do Brasil, aquele recheado com medalhinhas, já está sendo produzido desde esta segunda-feira (06/10). A previsão é de 15 mil pedaços para atender os devotos, com vendas começando nesta terça-feira (07/10).

Onde comprar o Bolo da Padroeira:

– Secretaria do Santuário (Rua Ivo Leão, 80 – lateral do Santuário)

– Santuário Perpétuo Socorro (Praça Portugal, s/n)

Cronograma de vendas:

– Dia 7 (terça): a partir das 19h – Santuário

– Dia 8 (quarta): das 6h às 22h – Santuário

– Dia 9 (quinta): das 8h às 17h – secretaria; às 15h e às 19h – Santuário

– Dia 10 (sexta): das 8h às 17h – secretaria; às 15h e às 19h – Santuário

– Dia 11 (sábado): das 8h às 12h – secretaria; às 15h e às 19h – Santuário

– Dia 12 (domingo): das 7h30 às 20h – Santuário

Serviço

Visita da Imagem da Padroeira do Brasil ao Santuário Perpétuo Socorro

Chegada da Imagem Peregrina Oficial: 8 de outubro, às 11h40

Tríduo preparatório: 9, 10 e 11 de outubro, às 15h e 19h30

Terço pela Paz: 11 de outubro, às 18h30

Dia de Nossa Senhora Aparecida (12/10): Missas às 7h30, 9h, 10h30, 12h, 15h, 17h e 19h

Procissão com a imagem: às 18h15

Novenas: de hora em hora, das 6h às 22h

Missas regulares: às 7h, 12h e 21h

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, Alto da Glória, Curitiba/PR

Informações: (41) 3253-2031