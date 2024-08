Policial militar é flagrado agredindo cruelmente mulher no Paraná

Um policial militar foi filmado agredindo uma mulher durante uma ocorrência em Itambaracá, município que faz parte do Norte Pioneiro, no Paraná. A situação aconteceu durante a madrugada de sábado (24).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma viatura da Polícia Militar (PM) parada no meio da rua e dois policiais. Em determinado momento, um deles começou a xingar as pessoas que estavam no local e disse para guardarem o som. As pessoas que estavam sendo abordadas argumentaram que iriam guardar e perguntaram se a equipe tinha recebido alguma reclamação.

Por ter imagens de violência explícita e linguagem imprópria, a Tribuna do Paraná decidiu não publicar o vídeo nesta reportagem.

Uma das mulheres que fazia parte do grupo abordado pela PM questionou a forma como o policial estava falando com eles. Depois disso ele iniciou as agressões. O vídeo mostra o policial batendo, empurrando, puxando o cabelo da vítima e puxando ela pelas pernas.

Polícia diz que está apurando a agressão em Itambaracá

Por meio de nota, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) informou que “tomou conhecimento de um vídeo contendo imagens com indícios de irregularidades cometidas por policiais militares durante o atendimento de uma ocorrência em Itambaracá”.

“A PMPR reitera seu compromisso inabalável com os direitos humanos, a lei, a ordem e a ética, e repudia veementemente qualquer comportamento contrário a esses principios. A ação não reflete os valores e o profissionalismo da Corporação, que se dedica diuturnamente a proteção e ao bem-estar da população paranaense. Salienta-se que já foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar todas as circunstâncias que envolvem a ocorrência”, finaliza nota.

