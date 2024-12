Policiais salvam homem após acidente em córrego no Paraná

Policiais do Pelotão de Choque da Polícia Militar salvaram a vida de um homem de 58 anos na madrugada deste domingo (8) no bairro Boa Vista, em Ponta Grossa. A ação ocorreu após ele perder o controle do carro que conduzia, cair em um córrego e ficar preso no veículo.

Segundo a polícia, a passageira conseguiu sair do carro e avisar a população, alertando que o condutor estava dentro do carro que havia caído no córrego. Em contato com moradores da região, a Polícia Militar foi acionada e logo chegou ao local.

“Ela afirmou que ele estava preso no veículo e corria risco de afogamento. Nós estávamos nas proximidades, três ou quatro quadras do local e, quando chegamos, o carro estava tombado e praticamente submerso na correnteza“, afirmou o sargento Ailton Correia de Lima, comandante da equipe que atendeu a ocorrência.

Ao chegar no local, o sargento e o cabo Daniel Woiciechowski Régis rapidamente entraram no córrego para verificar o estado de saúde da vítima. Ele estava com as pernas presas entre os bancos e tinha um ferimento na cabeça.

“Foi verificado se possuía algum ferimento mais grave ou fratura que impossibilitasse a retirada dele e, como não tinha, analisamos que era melhor retirar ele do carro naquele momento. Se ele fosse deixado no veículo correria mais risco de vida”, explicou o sargento.

Após a rápida avaliação, os soldados Edson Budny Rodrigues e Rodrigo Barbosa de Carmargo também entraram no córrego para ajudar a retirar o homem. A equipe policial iniciou os atendimentos pré-hospitalar, mantendo o homem aquecido até a chegada do Samu.

Após o resgate, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santana. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para retirar o carro da água.