A Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (27), 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Lesa Pátria. A operação tem como objetivo identificar pessoas que participaram, financiaram ou que fomentaram os atos terroristas ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. Naquele dia, Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por vândalos que destruíram tudo que viram pela frente. Ainda não há detalhes sobre a operação no Paraná.

Trata-se da terceira fase da operação Lesa a Patria e, segundo a Polícia Federal, as ordens que estão sendo cumpridas pelo Supremo Tribunal, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. São 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações da Polícia Federa, os fatos constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. No dia dos ataques o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, o que foi confundido pelos terroristas que destruíram as sedes como uma “intervenção militar”

Foto: Lineu Filho / arquivo Tribuna do Paraná.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

Caso tenha informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8/1, em Brasília/DF, solicitamos que as encaminhe para o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br.

