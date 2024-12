Polícia faz voos noturnos por mais segurança nas praias do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou mais um voo noturno especializado de polícia judiciária no Litoral do Estado, ação que será intensificada ao longo de todo o Verão Maior Paraná. O objetivo é apoiar diligências investigativas e reforçar a segurança de moradores e turistas na região, garantindo uma temporada tranquila para todos.

Durante o voo, feito nesta sexta-feira (27) pelo Grupamento de Operações Aéreas (GOA), o helicóptero da PCPR sobrevoou áreas estratégicas do Litoral, auxiliando no monitoramento e na identificação de situações que pudessem exigir intervenção policial.

+ Leia mais: Motorista faz manobra perigosa na BR-376 e é flagrado sob efeito de maconha

O delegado da PCPR Renato Coelho, comandante da aeronave, explica que os voos ocorrem nos pontos de maior fluxo de pessoas e que o GOA vem realizando levantamentos em horários de forma estratégica.

“Nós realizamos recentemente voos noturnos em locais que têm um número maior de circulação de turistas e moradores. Através da aeronave com o chamado Night Sun conseguimos iluminar locais de aglomeração, levando a segurança necessária para que todos possam aproveitar esse período de férias”, ressaltou o delegado.

As operações aéreas serão realizadas ao longo de toda a temporada de verão. A bordo da aeronave, policiais altamente capacitados da PCPR estão prontos para atuar em ocorrências de alto risco, garantindo um suporte ágil e eficaz.

O Grupamento de Operações Aéreas iniciou os trabalhos em 2016 com um helicóptero R44. Desde então, foram incorporados à PCPR mais um helicóptero do mesmo modelo, um avião Beechcraft modelo Baron B58 e um helicóptero Bell 407. Um helicóptero Eurocopter AS 350 locado também completa a frota.