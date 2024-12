Motorista faz manobra perigosa na BR-376 e é flagrado sob efeito de maconha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No flagra!

Um motorista de 29 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na sexta-feira (27), em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, por dirigir uma caminhonete sob efeito de maconha.

Segundo a PRF, o condutor foi abordado após os policiais presenciarem uma manobra perigosa, que quase causou acidente na BR-376. O motorista saiu do Posto Monte Carlo III, e acessou a rodovia sem respeitar a preferencial dos veículos, quase causando uma colisão com outro automóvel.

Ao ser abordado, o homem desceu cambaleante, os olhos vermelhos, fala arrastada e com forte odor de maconha. No veículo, os policiais localizaram um cigarro do entorpecente e um pacote contendo aproximadamente 15 gramas da droga.

O homem ainda havia tentado esconder o cigarro aceso dentro da sua carteira, em clara tentativa de burlar a fiscalização. A caminhonete, de propriedade de uma transportadora, estava carregada com um duto de alumínio, sendo transportado de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina para São Paulo.