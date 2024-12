Otávio Mesquita sofre assalto à mão armada; veja depoimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Otávio Mesquita revelou nas redes sociais que foi vítima de um assalto à mão armada no bairro do Morumbi, em São Paulo, nesta sexta-feira (27). Ele contou que o crime ocorreu na saída de uma farmácia, próxima à sua casa, e que teve o relógio roubado pelo criminoso. O apresentador chegou a ser ameaçado: “É uma sensação horrível. Estou bem, mas ainda um pouco assustado”, declarou.

Mesquita detalhou o episódio: “Saí da minha casa e parei na farmácia aqui no Morumbi para comprar algumas coisas. Quando saí da loja, apareceu um homem a pé, com uma arma, e disse: ‘Me dá o relógio’. Eu respondi: ‘Calma, claro que eu vou te dar’. Entreguei o relógio, ele guardou a arma no bolso e saiu andando. Mais adiante, subiu em uma moto e foi embora”, relatou.

Veja o vídeo que ele postou:

Ele ainda fez questão de alertar seus seguidores: “Se por acaso você passar por isso, fique quieto. Não queira discutir, não tente reagir, porque os caras estão armados e é um risco terrível. Mesmo que você seja uma pessoa forte, não faça isso. Eles atiram sem pensar. Atiraram, sobem na moto e vão embora. Foi assaltado? Mantenha a calma, respire e diga: ‘Tudo bem’.”

Na legenda do vídeo, o apresentador comentou mais sobre o assalto: “Fui assaltado à mão armada pela segunda vez. Ele esperou eu sair da farmácia, anunciou o assalto e levou meu relógio. Colocaram o revólver na minha cabeça, mas mantive a calma. Infelizmente, final de ano é sempre assim. Fiquem atentos, evitem sair de moto ou com objetos de valor. Tomem muito cuidado”, finalizou.