Pedágio free flow: novos pontos começam a funcionar no Paraná na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira (23/02) começa a cobrança de pedágio em três praças do Paraná no formato Pedágio Eletrônico ou Free Flow. Os trechos estão localizados na região Sudoeste do estado, nos municípios de Santa Lúcia, Ampére e Vitorino.

A responsável por esses locais é a EPR Iguaçu, que também é a concessionária da BR-277, no trecho entre Foz do Iguaçu e Prudentópolis – que já estão com pedágio ativo nas praças tradicionais. Ao todo, a EPR Iguaçu faz a gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.

De acordo com a concessionária, estão sendo implementados pontos físicos para o pagamento do Pedágio Eletrônico. As estruturas de atendimento estão sendo instaladas na BR-163 nos quilômetros 175 (sentido Norte), em Lindoeste e 146 (sentido Sul), em Santa Lúcia.

Além do totem de autoatendimento, os espaços terão atendimento presencial de colaboradores da EPR Iguaçu, que além de auxiliar os usuários no pagamento da tarifa, também estarão à disposição para tirar dúvidas sobre o pedágio free flow.

A concessionária explica que nesses trechos serão aceitos todos os meios de pagamento. “A implantação dos pontos físicos de pagamento reforça o nosso compromisso com a comodidade e a inclusão dos usuários. Queremos garantir que todos tenham acesso fácil ao Pedágio Eletrônico, com atendimento presencial, orientação direta e múltiplas formas de pagamento, respeitando os diferentes perfis e necessidades”, destaca Silvio Caldas, diretor-executivo da EPR Iguaçu.

Polêmica do pedágio free flow no Paraná

No início do mês de fevereiro, a instalação do pedágio eletrônico no estado foi alvo de críticas de deputados na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Na ocasião, a discussão foi pautada devido intenção de instalação da cobrança automática, prevista pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, em cidades do Norte e Noroeste, como Rolândia.

Entre os pontos criticados pelos parlamentares estavam a discrepância entre a localização dos pórticos eletrônicos e as praças físicas e os possíveis impactos para moradores lindeiros, que poderiam pagar tarifa cheia em deslocamentos curtos. Também entrou em discussão na Alep possíveis impactos aos trabalhadores das praças de pedágio, diante da possibilidade de demissão dos profissionais.

Contudo, recentemente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) liberou a cobrança de pedágio eletrônico em sistema de livre passagem em três novos pontos no Paraná, incluindo Lindoeste e Ampére. A decisão foi tomada durante a 1026ª Reunião de Diretoria Colegiada.

O que é o Pedágio Eletrônico ou Free Flow?

Esse sistema possibilita que a cobrança da tarifa seja realizada de forma automática, sem a necessidade de praças e cancelas. Equipamentos como câmeras e sensores são usados para detectar quando o veículo passa e realizar a cobrança, por meio da identificação das placas ou de tags.

O formato tem o objetivo de diminuir o tempo que é usado para pagar a tarifa em praças tradicionais, por exemplo, garantindo maior fluidez e menos tempo de viagem.

Valor do pedágio eletrônico nas novas praças do Paraná

A EPR Iguaçu divulgou uma tabela com os valores. Confira:

Descontos no valor da tarifa do pedágio

Junto com o início da cobrança do pedágio nessas praças começa a funcionar um sistema de descontos tarifários aos usuários. São dois benefícios válidos para todas as praças de pedágio da EPR Iguaçu: o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto para Usuários Frequentes (DUF).

Para utilizar os descontos é necessário instalar no veículo uma TAG eletrônica, que permite a cobrança automática da tarifa quando o usuário passa pelos pórticos ou pistas automáticas das praças tradicionais.

Todos os veículos com TAG, independentemente da categoria ou da quantidade de viagens, recebem automaticamente 5% de desconto do DBT. Já o DUF é um desconto cumulativo e progressivo para automóveis, caminhonetes e furgões voltado para motoristas que utilizam com frequência a mesma praça de pedágio, no mesmo sentido, dentro de um mesmo mês, e utilizam como forma de pagamento a TAG.

Para quem quer visualizar de forma concreta os descontos, a EPR Iguaçu disponibiliza uma calculadora disponível no site da concessionária.