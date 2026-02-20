Grupo que aterrorizava caminhoneiros com roubos violentos na BR-116 é preso na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens e uma mulher suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em roubos de carga de alto valor na rodovia BR-116. A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (20/02) em Campina Grande do Sul e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As investigações, iniciadas em 2024, identificaram o grupo por meio de cooperação entre a PCPR e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o delegado Lucas Mariano, o cruzamento de dados permitiu mapear o modo de operação dos criminosos.

O grupo agia com violência, usando fardamento tático, armas longas e bloqueadores de sinal (dispositivos que interferem em comunicações eletrônicas) para interceptar caminhões. Em um dos crimes, em Campina Grande do Sul, mantiveram um motorista refém enquanto tentavam violar um compartimento blindado de carga.

Os suspeitos também registravam falsos boletins de ocorrência de roubo de veículos próprios para evitar suspeitas quando flagrados em comboios criminosos. Além de ações no Paraná, são investigados por roubos em São Paulo, especialmente no trecho da BR-116 no Vale do Ribeira.

A polícia apreendeu materiais que ligam o grupo aos crimes e continua investigando para identificar receptadores e possíveis novos integrantes. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.