Polícia do Paraná prende o fornecedor de armas do PCC e líder de facção

Marcio Borghi Ribeiro, conhecido como “Senhor das Armas”, foi preso pela Polícia Civil do Paraná na manhã desta sexta-feira (20/2). Ele é apontado como um dos principais fornecedores de armamentos para integrantes do Primeiro Comando da Capital.

À RPC, a polícia informou que Marcio também era considerado um dos líderes da facção no Paraná. O nome dele constava na “Lista Vermelha” de procurados do Ministério da Justiça, relação que reúne criminosos foragidos classificados como de alta periculosidade.

A investigação teve início após uma operação que apreendeu 40 kg de explosivos em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Márcio já havia sido detido anteriormente, suspeito de coordenar assaltos a residências e instituições bancárias.

Segundo a emissora, a prisão ocorreu em uma residência em Itanhaém, cidade do litoral de São Paulo. Celulares foram apreendidos na ação. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Paraná e cumprido com apoio das forças de segurança paulistas.

Após a captura, ele foi transferido para o Paraná, onde permanecerá à disposição da Justiça para responder às acusações. Ele deve prestar depoimento ainda nesta sexta-feira.

