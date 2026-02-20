Segurança nas estradas!

BR-277 terá dois novos postos da PRF entre Curitiba e Litoral

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 20/02/26 14h18
Imagem mostra o novo posto da PRF na BR-277, entre Curitiba e litoral do Paraná.
Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná.

Dois postos de atendimento da concessionária EPR Litoral Pioneiro serão repassados à Polícia Rodoviária Federal. As unidades, localizadas em Curitiba e Paranaguá, passam por reformas antes da entrega oficial.

Na capital, o ponto situado no km 79 da BR-277 será destinado a atividades administrativas da PRF. Já no Litoral, o posto no km 17 da mesma rodovia funcionará como unidade operacional de fiscalização. 

A previsão é de que as obras sejam concluídas nas próximas semanas. A entrega das estruturas está prevista no contrato de concessão da rodovia e ocorre dentro do cronograma estabelecido entre a concessionária e o poder público. 

Mais obras dentro do pacotão

O contrato da concessionária também prevê investimentos de R$ 1,5 bilhão em ampliações e melhorias nas rodovias BR-153 e BR-369, além da própria BR-277, no corredor entre Curitiba e o Litoral, com entregas previstas até o primeiro bimestre de 2027.

Entre Curitiba e São José dos Pinhais, são 32 quilômetros de obras já em andamento. A concessionária já iniciou a duplicação de 60 quilômetros da BR-153, no Norte Pioneiro. Já as intervenções na BR-369 avançam para a etapa final de licenciamento ambiental.

