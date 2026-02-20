BR-277 terá dois novos postos da PRF entre Curitiba e Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois postos de atendimento da concessionária EPR Litoral Pioneiro serão repassados à Polícia Rodoviária Federal. As unidades, localizadas em Curitiba e Paranaguá, passam por reformas antes da entrega oficial.

Na capital, o ponto situado no km 79 da BR-277 será destinado a atividades administrativas da PRF. Já no Litoral, o posto no km 17 da mesma rodovia funcionará como unidade operacional de fiscalização.

A previsão é de que as obras sejam concluídas nas próximas semanas. A entrega das estruturas está prevista no contrato de concessão da rodovia e ocorre dentro do cronograma estabelecido entre a concessionária e o poder público.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná.

Mais obras dentro do pacotão

O contrato da concessionária também prevê investimentos de R$ 1,5 bilhão em ampliações e melhorias nas rodovias BR-153 e BR-369, além da própria BR-277, no corredor entre Curitiba e o Litoral, com entregas previstas até o primeiro bimestre de 2027.

Entre Curitiba e São José dos Pinhais, são 32 quilômetros de obras já em andamento. A concessionária já iniciou a duplicação de 60 quilômetros da BR-153, no Norte Pioneiro. Já as intervenções na BR-369 avançam para a etapa final de licenciamento ambiental.

Manda pra Tribuna!

