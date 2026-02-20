Prefeitura de Colombo nega envolvimento em esquema de corrupção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Colombo enviou uma nota oficial para a Imprensa nesta sexta-feira (20/02) com esclarecimentos a respeito da investigação envolvendo um ex-servidor municipal, que teria recebido vantagens indevidas de empresas que mantinham contratos ativos com a prefeitura.

Em nota, a Prefeitura disse que as informações divulgadas sobre a Operação Subleito do Ministério Público do Paraná referem-se a fatos envolvendo um servidor que mora em Curitiba. “Os supostos crimes investigados nesta operação não possui qualquer relação com a atual administração”. esclareceu o município.

O Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu nesta quinta-feira (19/02) um mandado de busca e apreensão na casa do servidor aposentado.

As apurações do Ministério Público apontam para movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelo investigado. Segundo o Gaeco, os valores seriam provenientes principalmente de empresas do setor de obras e pavimentação contratadas pelo poder público municipal.

Em nota, a prefeitura de Colombo reforçou que atual de forma pautada “nos princípios da legalidade, da transparência e da responsabilidade na gestão dos recursos públicos”. O município disse ainda que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com esclarecimentos que se fizerem necessários.