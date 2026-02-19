Escândalo em Colombo: MP descobre esquema de corrupção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu nesta quinta-feira (19/02) um mandado de busca e apreensão na capital paranaense. A ação faz parte da Operação Subleito, que investiga possíveis crimes contra a Administração Pública no Município de Colombo, na Região Metropolitana.

A medida judicial, autorizada pela 1ª Vara Criminal da Comarca, teve como alvo a residência de um servidor público municipal aposentado. Conforme as investigações, o ex-funcionário teria recebido vantagens indevidas de empresas que mantinham contratos ativos com a prefeitura de Colombo.

As apurações do Ministério Público apontam para movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelo investigado. Segundo o Gaeco, os valores seriam provenientes principalmente de empresas do setor de obras e pavimentação contratadas pelo poder público municipal.

Durante a operação, os promotores buscaram apreender documentos, dispositivos eletrônicos, registros financeiros e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e a completa elucidação das condutas investigadas.

A Operação Subleito segue em andamento, com análise do material apreendido para identificar possíveis outros envolvidos no esquema.