Tempestades com altos volumes de chuva atingem o Paraná no fim de semana, prevê o Simepar

Curitiba e região se preparam para um fim de semana de clima instável, com previsão de chuvas intensas e possíveis tempestades em todo o estado do Paraná. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta para volumes significativos de precipitação, especialmente na faixa litorânea, que está, inclusive, em alerta vermelho.

Um sistema de baixa pressão no Sul do Brasil, combinado com uma frente fria oceânica, favorece a formação de nuvens carregadas. Samuel Braun, meteorologista do Simepar, explica: “Nesta sexta-feira estamos com a presença de um sistema de baixa pressão atuando entre o Paraguai, o Norte da Argentina e o Sul do Brasil. Este sistema favorece a formação de áreas e linhas de instabilidade.”

Na capital paranaense, os termômetros devem registrar queda acentuada. As máximas, que podem atingir 29°C na sexta-feira, não devem passar dos 23°C entre sábado e segunda-feira. O litoral do estado é motivo de preocupação, com previsão de acumulados de chuva superiores a 100 mm em algumas cidades, podendo chegar a 200 mm na região da Serra do Mar nas próximas 48 horas.

O Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em parceria com a Defesa Civil Estadual, indica risco alto para tempestades severas em toda a metade sul do Paraná. Há possibilidade de alagamentos, rajadas de vento intensas e quedas de galhos de árvores.

No interior do estado, o calor persiste, com máximas próximas aos 30°C no sábado. Contudo, o ambiente abafado aumenta o risco de tempestades, principalmente nas regiões Noroeste, Norte e Campos Gerais.

A população deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que monitora as condições climáticas 24 horas por dia. Para receber informações por SMS ou WhatsApp, basta enviar o CEP por mensagem para o número 40199 ou cadastrar o contato 61 2034-2611, respectivamente.

O meteorologista Samuel Braun ressalta que no domingo, embora a chance de tempestades no interior diminua, a região litorânea e metropolitana de Curitiba continuarão sob influência da umidade oceânica. “O céu vai se manter com muitas nuvens, pouca variação das temperaturas e com chuvas ocorrendo de forma ocasional ao longo do dia”, afirma.

A instabilidade deve persistir até a segunda-feira, com a presença de ar quente e úmido em todo o estado. A partir de terça-feira, espera-se uma gradual elevação das temperaturas, marcando o retorno do calor típico da estação.