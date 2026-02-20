Obra em trincheira bloqueia acesso ao aeroporto de Curitiba até abril

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A trincheira da Avenida das Américas, entre as ruas Joaquim Nabuco e Dr. Claudino dos Santos, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, está bloqueada até abril para a execução de obras emergenciais. A intervenção é conduzida pela Agência Metropolitana do Paraná (Amep), que realiza a instalação de drenos na parte inferior da estrutura.

Embora o trecho esteja sob jurisdição municipal, as ações ocorrem de forma integrada. A Amep responde pelos recursos e pela execução dos trabalhos, enquanto o município atua na fiscalização, no acompanhamento técnico e na orientação à população.

A obra atende a uma necessidade apontada pela Defesa Civil Municipal, que identificou sinais de comprometimento estrutural e movimentação do maciço de solo. Laudos técnicos indicaram deformações horizontais contínuas na trincheira e recomendaram reforço estrutural.

Confira, abaixo, como estão as obras:

Avenida é importante conexão para o Aeroporto Afonso Pena

A Avenida das Américas é uma das principais vias de acesso ao Terminal Central de São José dos Pinhais e ao Aeroporto Internacional Afonso Pena. O trecho permanece sinalizado com bloqueio.

