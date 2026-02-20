Litoral do Paraná em alerta vermelho para muita chuva; Curitiba tem temporal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo indica uma virada brusca nas condições climáticas no Paraná. Depois de dias marcados por calor acima dos 30°C, o estado entra em um período de instabilidade severa, com alerta vermelho para acumulado de chuva no leste paranaense e alerta laranja para temporais em todo o Paraná, incluindo a capital. A mudança começa já nesta sexta-feira (20/02), com chuva em Curitiba que deve se estender pelo sábado (21/02), elevando o risco de alagamentos, enxurradas e transtornos.

O alerta vermelho foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e classifica a situação como de “Grande Perigo” para acumulado de chuva no leste do estado — região que inclui Curitiba e o litoral. Esse nível é o mais alto na escala do órgão e indica potencial para volumes expressivos em curto período, com risco elevado de desastres associados à chuva intensa. Este alerta vermelho é válido até às 9h de sábado.

Além disso, a partir desta sexta-feira, todo o Paraná entra em alerta laranja para temporais, também conforme o Inmet. O nível laranja representa perigo, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Na prática, o que muda no tempo em Curitiba e nas demais regiões do estado é a combinação de calor e umidade, que favorece a formação de nuvens carregadas e episódios de chuva forte.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), “as instabilidades voltam a se intensificar no Paraná nesta sexta-feira, em função da atuação de um sistema de baixa pressão nos países vizinhos e da circulação dos ventos em níveis baixos da atmosfera. Além disso, espera-se mais um dia com calor no estado, com temperaturas acima dos 30°C em muitas cidades. Nestas condições, há formação de áreas e linhas de instabilidade, as quais provocam tempestades (chuva expressiva, raios e rajadas de vento fortes)”.

A Defesa Civil do Paraná reforça que há risco de tempestades severas, chuva intensa em curto espaço de tempo, rajadas de vento fortes, descargas elétricas e granizo localizado. Entre os possíveis impactos estão queda de galhos, alagamentos, transbordamento de córregos, destelhamentos, danos em plantações, redução da visibilidade em rodovias e até interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Para quem acompanha o clima em Curitiba, o cenário é de atenção redobrada especialmente entre sexta e sábado, quando os acumulados podem ser mais significativos.

