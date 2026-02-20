Curitiba distribuirá 10 mil mudas de árvores nas Ruas da Cidadania

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizará a distribuição de 10 mil mudas de árvores para os moradores da cidade na última semana de fevereiro. A ação, que faz parte do programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba, acontecerá nas Ruas da Cidadania de diferentes regionais, com início às 9h em todos os locais. Cada Administração Regional distribuirá 1 mil mudas.

A distribuição começará na terça-feira (24/2) para os moradores dos bairros de Santa Felicidade, Boa Vista e CIC. Na quarta-feira (25/2), será a vez das regionais Cajuru, Boqueirão e Portão. As últimas entregas ocorrerão na quinta-feira (26/2) nas regionais do Bairro Novo, Tatuquara, Pinheirinho e Matriz.

Para receber uma muda, os moradores devem apresentar um documento de identificação e um comprovante de residência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) recomenda que os interessados levem uma sacola para transportar as mudas. O cadastro das informações será utilizado para georreferenciamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

O programa Meio Milhão de Árvores tem como meta plantar 500 mil árvores em Curitiba até 2028. Em 2025, foram realizados 180 mil novos plantios na cidade. A iniciativa faz parte das estratégias do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), visando tornar a cidade mais resiliente frente à emergência climática.

É importante ressaltar que o plantio de árvores em vias públicas de Curitiba deve ser avaliado e autorizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Moradores que desejarem plantar árvores em ruas ou áreas públicas devem fazer a solicitação pela Central 156 antes de realizar qualquer ação.