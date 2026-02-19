Motoristas liberam por conta própria obra inacabada paga por supermercado em Curitiba

O novo acesso à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Rua Maria Homan Wisniewski, no bairro CIC, já está com cara de pronto. No entanto, o trânsito no local ainda não está liberado. Segundo a Prefeitura de Curitiba, as obras não foram concluídas.
A intervenção é resultado de investimento do Grupo Muffato, executado como medida mitigatória e compensatória. A ligação vai permitir saída e o acesso direto da avenida para vias importantes da região, como as ruas Robert Redzimski e João Dembinski.
Mesmo sem a liberação oficial, motoristas já utilizam o acesso e desrespeitam a sinalização de trânsito impedido. Desde 12 de fevereiro, data em que a Tribuna registrou a situação, veículos circulam em ao menos um sentido da rua.
O que falta para liberarem a obra em Curitiba?
Para concluir a obra, ainda falta finalizar a sinalização viária. No trecho próximo ao conjunto Trianon, há apenas indicação de velocidade máxima. Já na extensão próxima à Rua Robert Redzimski, foram demarcados os pontos onde é proibido estacionar ou parar.
Além do novo asfalto, o projeto incluiu implantação de calçadas, meio-fio e sistema completo de galerias de esgoto e drenagem pluvial. O investimento total estimado é de R$ 7 milhões.
